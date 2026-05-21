El nuevo BMW Serie 5 recupera la elegancia clásica de BMW y supera en presencia a berlinas más caras

Coches y Motos 21 MAY 2026 - 09:43h.

El BMW que eligen los que prefieren los conceptos de siempre

BMW tiene el que es, para muchos, el mejor eléctrico para viajes largos

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El nuevo BMW Serie 5 llega para mantener la esencia clásica de las grandes berlinas alemanas. Pero añadiendo más tecnología, más refinamiento y una imagen todavía más imponente. Para muchos, BMW ha conseguido recuperar el equilibrio perfecto entre deportividad y elegancia.

A simple vista transmite mucha presencia. Su carrocería es larga, baja y muy proporcionada. El frontal mantiene el ADN tradicional de la marca, aunque ahora luce más moderno y sofisticado. También destacan las líneas limpias de la carrocería y una silueta que recuerda a los BMW más elegantes de otras décadas, pero reinterpretados de forma actual.

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El modelo alcanza los 5.060 mm de largo y cuenta con una anchura de 1.900 mm. Además, la batalla de 2.995 mm permite disfrutar de muchísimo espacio interior. El maletero ofrece 520 litros, suficientes para viajar con comodidad. Sus principales rivales son el Mercedes Clase E y el Audi A6, aunque el BMW destaca especialmente por presencia y dinamismo.

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El BMW para los amantes de los conceptos clásicos

El interior transmite sensación de auténtico coche premium. Los materiales son de gran calidad. Los ajustes están muy cuidados. Y la insonorización resulta excelente. También llama la atención el enorme despliegue tecnológico, con superficies digitales, iluminación ambiental y un ambiente mucho más sofisticado que en generaciones anteriores.

La versión de acceso es el 520d, disponible desde 64.387 euros. Bajo el capó encontramos un motor diésel 2.0 de 197 CV y 400 Nm de par máximo. Se combina con una caja automática muy suave y precisa. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 233 km/h con un consumo homologado de solo 5,1 l/100 km.

Un equipamiento cargado de tecnología

En marcha destaca por su equilibrio. Tiene una suspensión muy confortable para viajar, pero mantiene el tacto dinámico típico de BMW. La dirección es directa y precisa. Además, el coche transmite mucha estabilidad a alta velocidad y un gran aplomo en curvas rápidas. Un comportamiento muy difícil de encontrar en berlinas tan grandes.

El equipamiento también está a gran nivel. Incluye faros LED matriciales, control de crucero, múltiples asistentes de conducción y sistemas avanzados de seguridad. También incorpora frenada automática con detección de peatones y ciclistas, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales. El nuevo BMW Serie 5 demuestra que todavía quedan berlinas capaces de combinar lujo, tecnología y elegancia clásica como muy pocos coches actuales.