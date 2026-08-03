Bentley celebra 80 años de historia con un Continental GTC exclusivo

Bentley Motors ha celebrado el 80 aniversario de la producción de automóviles

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Bentley Motors ha celebrado el 80 aniversario de la producción de automóviles en su histórica planta de Crewe con un homenaje a la artesanía que ha definido a la marca desde 1946. La conmemoración reunió a más de un centenar de vehículos de distintas épocas y sirvió para presentar un exclusivo Continental GTC creado por Mulliner, la división de personalización de la firma británica.

La celebración coincidió además con el 90 aniversario del Bentley Drivers Club, cuyos miembros desplazaron hasta Crewe 107 automóviles que recorren más de un siglo de historia de la compañía. Los vehículos quedaron alineados en la emblemática avenida de Pyms Lane siguiendo un orden cronológico de producción, desde el histórico EXP3, primer Bentley entregado a un cliente, hasta un moderno Flying Spur Speed de 2025.

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La exposición permitió contemplar modelos que representan todas las grandes etapas de la marca, incluidos los legendarios Bentley WO, los vehículos fabricados en Derby, el icónico Blower y los actuales Continental, Bentayga y Flying Spur. Propietarios llegados desde distintos países participaron en un encuentro que rindió homenaje al legado de una de las firmas más reconocidas del automóvil de lujo.

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Un Continental GTC irrepetible para conmemorar el aniversario

El gran protagonista de la jornada fue un Continental GTC único, desarrollado por Mulliner para celebrar las ocho décadas de producción en Crewe. El modelo estrena un exclusivo acabado Supernova Purple Ombre, creado específicamente para la ocasión mediante una transición gradual entre dos tonalidades púrpura desarrolladas por los equipos de pintura y diseño de Bentley.

El exterior incorpora además un gráfico lateral con el número 80 y un efecto degradado inverso, mientras que el interior mantiene el carácter artesanal característico de la marca. Los reposacabezas lucen bordados con el número conmemorativo y el salpicadero incluye un diseño aerografiado del histórico edificio del Design Studio, reforzando el vínculo entre tradición e innovación.

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Bentley destaca que este vehículo simboliza la evolución de su artesanía, combinando técnicas manuales transmitidas durante generaciones con las posibilidades que ofrecen los procesos de fabricación más avanzados. El resultado pretende representar la filosofía que sigue guiando a la compañía ocho décadas después del inicio de la producción en Crewe.

Crewe prepara la nueva era eléctrica de Bentley

La planta de Crewe nació en 1938 para fabricar los motores aeronáuticos Rolls-Royce Merlin antes de convertirse, tras la Segunda Guerra Mundial, en la sede de producción de Bentley. Desde entonces ha evolucionado constantemente hasta convertirse en el centro donde se concentran el diseño, la ingeniería, la fabricación y las operaciones comerciales de la compañía.

Actualmente, la marca culmina la transformación de sus instalaciones en la denominada Dream Factory, una fábrica digital, flexible y sostenible que combinará nuevas tecnologías con el trabajo artesanal que caracteriza a Bentley. En los últimos años se han incorporado el nuevo Estudio de Diseño, el Centro Técnico de Ingeniería, el Centro de Excelencia para Calidad y Lanzamiento, un Centro Logístico Integrado y un moderno taller de pintura.

La transformación de Crewe continuará durante los próximos meses con la adaptación del edificio más antiguo del complejo para albergar la línea de ensamblaje del primer coche eléctrico de Bentley, cuyo lanzamiento está previsto para septiembre, marcando el comienzo de una nueva etapa para la histórica firma británica.