Permite a los jugadores ponerse al volante de uno de los modelos más exclusivos y radicales jamás creados por la firma británica.

El mundo del motor y el del videojuego vuelven a encontrarse con la llegada del Bentley Supersports coupé a CSR2, una incorporación que permite a los jugadores ponerse al volante de uno de los modelos más exclusivos y radicales jamás creados por la firma británica.

Con esta colaboración, Bentley suma su décimo modelo al popular juego de carreras de aceleración hiperrealista, compartiendo escaparate digital con iconos como el Continental GT3R, el Batur Convertible, el Continental GT Speed Coupé o el imponente Bentayga.

CSR2 se ha consolidado como una referencia visual en el mundo del gaming móvil gracias a sus avanzadas técnicas de renderizado 3D, capaces de reproducir con enorme fidelidad tanto las carrocerías como los interiores más detallados.

El nuevo Bentley Supersports llega al juego acompañado del impacto mediático del vídeo “Supersports: FULL SEND”, protagonizado por Travis Pastrana, donde el modelo demuestra una agilidad inédita para la marca gracias a sus 666 CV, tracción trasera, menos de 2.000 kilos de peso y un chasis desarrollado para el máximo rendimiento.

Ese mismo espíritu extremo se traslada a CSR2, donde el Supersports número 199 se convierte en coche premio dentro de un evento limitado disponible entre el 5 y el 12 de febrero, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de desbloquear una pieza realmente excepcional.

En la realidad, solo se fabricarán 500 unidades de este Supersports coupé biplaza, con carrocería de fibra de carbono y un motor V8 optimizado para el rendimiento, mientras que en el juego luce cinco espectaculares configuraciones cromáticas inspiradas en la naturaleza.

El juego permite competir en tiempo real contra jugadores de todo el mundo, participar en eventos de tripulación globales o enfrentarse a amigos, siempre con la posibilidad de personalizar cada Bentley con pinturas, llantas, pinzas de freno y acabados interiores.

Desde el punto de vista de Bentley, esta colaboración refuerza el vínculo con una comunidad joven, activa y apasionada por el automovilismo, ampliando el alcance de un modelo diseñado para ofrecer sensaciones puras y una conexión directa con el conductor.

CSR2 se consolida como un escaparate privilegiado para superdeportivos de edición limitada, permitiendo que miles de aficionados experimenten virtualmente coches casi inalcanzables en la vida real, con un nivel de detalle y realismo extraordinario.

La llegada del Supersports FULL SEND eleva todavía más la propuesta del juego y reafirma la estrategia de Bentley de explorar nuevos formatos para transmitir su ADN de lujo, potencia y exclusividad a nuevas generaciones de conductores digitales.

Entre la adrenalina de la competición, la personalización extrema y el atractivo de un modelo del que solo existirán quinientas unidades reales, el Bentley Supersports número 199 se convierte en uno de los grandes protagonistas del calendario de eventos de CSR2.