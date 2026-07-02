Más llamativa que la Aprilia Tuono 660 y mejor equipada: la naked que está dando la sorpresa

Coches y Motos 02 JUL 2026 - 22:14h.

Sigue contando con un propulsor magnífico, de dos cilindros en línea

El nuevo scooter de Aprilia es, para muchos, el más bonito de la marca

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Hay mucha competencia en el mercado de las naked, pero hay una serie de modelos que claramente se encuentran por encima del resto, y uno de ellos es la Aprilia Tuono 660. Todo el reconocimiento y el prestigio que tiene se queda corto, aunque hay otras alternativas igual de interesantes, que incluso te pueden convencer más si estudias con calma todo lo que ofrecen. Y este perfectamente puede ser el caso de la CF Moto 800 NK, que nos tiene con la boca abierta.

Tras su última actualización, se ha convertido en una moto más completa si cabe, con una serie de características que provocan que no tenga rivales. El diseño destaca por la combinación de líneas afiladas de la parte trasera con las musculosas del depósito de combustible, y se puede elegir sin problema entre los colores gris y negro. El motor no ha tenido demasiados cambios últimamente, aunque sí que recibió la homologación Euro 5+, algo importante.

Por lo demás, sigue contando con un propulsor magnífico, de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 799 centímetros cúbicos, que declara una potencia de 94 CV a 9.250 revoluciones por minuto, y cuenta con embrague anti-rebote, quickshifter, control de velocidad de crucero y tres modos de conducción. Pasando a la instrumentación, equipa una pantalla TFT de cinco pulgadas colocada en posición vertical, que es táctil y tiene función por voz.

La CF Moto 800 NK, una moto muy completa a un gran precio

Si hay algo que hace diferente a la CF Moto 800 NK y que la convierte en una moto de referencia es su precio tan accesible para todos los públicos. Esto hace que puedas conseguirla pagando apenas un total de 7.495 euros, lo que coincidimos en señalar como una magnífica oportunidad de mercado.