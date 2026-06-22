La moto que desafía a la Aprilia Tuareg 660 y presume de un carácter más aventurero
Recientemente se ha actualizado para ser todavía mejor
La Aprilia deportiva que está sorprendiendo por diseño, tecnología y precio competitivo
Si hay una moto trail que está revolucionando el segmento ahora mismo, y que se atreve a desafiar a la Aprilia Tuareg 660, siendo incluso más aventurera, esa es la Kove 800 X Pro. Es una de las motos con más orientación al off-road que existen en estos momentos, y que se ha convertido en una de las compras preferidas de los usuarios que buscan un modelo de estas características. Además, recientemente se ha actualizado para ser todavía mejor.
Por ejemplo, se le ha añadido el acelerador electrónico, además de quickshifter bidireccional, cinco modos de conducción, control de velocidad de crucero o cubre manos de serie. Y a esto hay que añadirle el control de tracción y el ABS en tres niveles, de los que ya disponían previamente. Aunque para nosotros, lo mejor se sigue encontrando en el interior, con un propulsor que nos parece sensacional, y muy difícil de mejorar.
Se trata de un motor bicilíndrico de 799 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 95 CV y un par máximo de 80 Nm, que declara un peso de 190 kilos, haciendo que sea bastante ligera pese a su tamaño. La parte ciclo está analizada con detalle para conseguir que sea inmejorable, y la instrumentación se corona con una pantalla TFT de siete pulgadas en formato vertical, que cambia la interfaz con respecto a la anterior.
La Kove 800 X Pro puede ser tuya si pagas 7.999 euros
Otra razón de peso por la que la Kove 800 X Pro es una moto tan cotizada y solicitada es por su asumible coste, que te permite conseguirla en caso de que desembolses únicamente un total de 7.999 euros, lo que todo el mundo coincide en señalar como una verdadera ganga.