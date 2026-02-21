La Kove 450 Rally, que firmó un Dakar histórico, es una de las mejores opciones todoterreno
Firmó un Dakar histórico, lo que le ha servido para promocionarse y darse a conocer para todo el público
La Kove 450 Rally firmó un Dakar histórico, lo que le ha servido para promocionarse y darse a conocer para todo el público. Javi Vega logró acabar en el top 5, en su octava participación, y queda demostrado que es una de las mejores opciones si deseas comprar una moto todo terreno, especialmente, si tan solo dispones del carné A2. Es una nueva demostración del auge de las marcas chinas, y está destinada a estar entre las más vendidas en poco tiempo.
La idea de Kove es muy simple, y busca ofrecer a sus clientes una moto de rally accesible, apta para el día a día, pero también para usarla fuera del asfalto, si deseas vivir aventuras con adrenalina. Combina ligereza, ya que apenas pesa 141 kilos, siendo muy fácil de manejar, con una gran autonomía, de hasta 29 litros, algo absolutamente increíble. Esto se traduce en poder hacer largas rutas sin la necesidad de parar a repostar en ningún momento.
Está muy bien equipada, con iluminación full LED, mandos tipo piña multifunción, ABS de doble canal desconectable con tres modos, pantalla TFT horizontal de 5” y muchas más cosas. Y en el motor, se encuentra un mono cilíndrico de 449 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro válvulas, que es capaz de entregar una potencia de 42 CV a 8.500 revoluciones por minuto, y un par motor de 35 Nm a 6.500 rpm. El cambio es de seis marchas, con embrague multi disco en aceite.
Compra la Kove 450 Rally por 7.999 euros
Por si no habías quedado suficientemente convencido, a buen seguro que se te despejarán las dudas en cuanto veas que esta Kove 450 Rally tiene un coste de apenas 7.999 euros, lo que nos parece una cifra muy apetecible y justificada.