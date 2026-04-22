La nueva CF MOTO es la moto A2 más sorprendente de la marca

Coches y Motos 22 ABR 2026 - 17:36h.

Ha vuelto a sufrir una serie de actualizaciones que la sitúan a la altura de las mejores

La trail más bonita de CF Moto está enamorando a los que buscan diseño y precio

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Si tan solo dispones del carné A2, entonces nuestro consejo es que acudas al catálogo de CF Moto, donde podrás encontrar una moto que, a nuestro juicio, es de las mejores que se pueden conseguir hoy en día en el mercado. Es de las más sorprendentes, y tiene un precio que la hace ser accesible para todos los bolsillos. Porque la CF Moto 450 MT es una obra de arte, y ha vuelto a sufrir una serie de actualizaciones que la sitúan a la altura de las mejores.

Es una trail enfocada claramente hacia el off-road, que goza de una estética aventurera, y que no deja de mejorar año tras año. La estética está marcada por un frontal inspirado en las motos de rally, con un carenado superior que queda incrustado en el doble faro en posición vertical. Y la pantalla parabrisas, regulable en altura, mantiene un espíritu dakariano. El depósito no es excesivamente voluminoso, lo que permite una ergonomía favorable, pero los 17,5 litros de capacidad que tiene garantizan una gran autonomía.

El motor que equipa esta CF Moto 450 MT es el mismo que la 450 NK, su hermana gemela, aunque con algunas modificaciones para que sea más efectiva en off-road. La cifra de potencia es inferior, pues rinde a 44 CV, pero el par motor sí que es superior en el bajo y el medio régimen. El propulsor es bicilíndrico, con una cilindrada de 449 centímetros cúbicos y refrigeración líquida, dotado de un embrague anti-rebote y control de tracción desconectable. Y en el equipamiento, destaca la pantalla TFT con conectividad.

Aprovecha el precio de la CF Moto 450 MT

El precio es algo difícil de creer, pues apenas necesitarás pagar 6.495 euros a cambio de esta CF Moto 450 MT, y en caso de elegir el color gris, te llevarás unas defensas de regalo y un sistema de escape Akrapovic.