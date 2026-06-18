La nueva CF Moto es la trail más bonita de la historia de la marca

Coches y Motos 18 JUN 2026 - 16:13h.

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CF Moto tiene muchos modelos que resultan realmente llamativos y que no dejan a nadie indiferente. Y, en especial, hay una trail que está muy bien equipada, y que merece ser considerada como la más bonita en la historia de la marca, ya que presume de una serie de atributos que no dejan a nadie indiferente. Hablamos de la 800 MT Explore, que destaca por su excelente relación calidad, precio y equipamiento, sin renunciar a las prestaciones, claro está.

Uno de los puntos que hace única esta moto es la seguridad, ya que los diseñadores han puesto especial énfasis en este aspecto, logrando que sea una de las motos más fiables en todo tipo de situaciones. Por este motivo, cuenta con dispositivos como el ABS en curva, el control de tracción, ambos desconectables si se desea, sistema de detección de ángulo muerto, asistente de cambio de carril, alerta de colisión trasera, radar trasero y muchas más cosas.

Pasando al corazón de la moto, se encuentra un propulsor de 799 centímetros cúbicos de cilindrada, que declara una potencia de 90 CV, y que posee ayudas a la conducción como el quickshifter bidireccional, el control de velocidad de crucero o el embrague anti-rebote. Dispone de cuatro modos de conducción, y la instrumentación se corona gracias a una pantalla TFT de ocho pulgadas a todo color, con conectividad móvil, para poder gestionar todo con facilidad.

La CF Moto 800 MT Explore tiene un precio base de 10.995 euros

Para poder tener esta CF Moto 800 Explore en el garaje de tu vivienda, y presumir de ella cada día que la utilices, lo único que vas a necesitar es pagar un total de 10.995 euros, lo que nos parece a todos una maravilla, y una oportunidad que no se puede dejar escapar.