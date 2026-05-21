CF Moto convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail

Coches y Motos 21 MAY 2026 - 17:47h.

Es la moto más deseada de su gama trail sea más accesible que nunca

La nueva CF Moto es la moto A2 más sorprendente de la marca

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En CF Moto han tenido el detalle de conseguir que la moto más deseada de su gama trail sea más accesible que nunca, colocándole un precio muy interesante y llamativo, lo que acaba por hacerla un acierto asegurado. Tenemos claro que es una de las mejores compras que se pueden hacer en el mercado en estos momentos, y no nos parece para nada sorprendente que esta 800 MT-X haya acumulado tantos elogios durante los últimos tiempos.

Es el modelo con el que la marca china desea ganar más terreno dentro del segmento de las adventure, con componentes más preparados para los entornos extremos, y hay dos colores a elegir, que son el Azul Zephyr y el Negro Nébula. Pasando a la parte ciclo, los diseñadores han incorporado un doble eje de equilibrado para reducir al máximo las vibraciones, lo que se traduce en más fiabilidad y seguridad, y una sensación más placentera a la hora de manejar la moto.

En cuanto al propulsor que equipa, nos encontramos con un motor de 799 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia de 91 CV a 8.250 revoluciones por minuto, con un par máximo de 85,5 Nm a 6.500 rpm. Y no le falta de nada si hablamos de equipamiento, con shifter de serie, acelerador electrónico, embrague anti-rebote y mucho más. Todo se gestiona a través de la IMU de seis ejes firmada por Bosch, y entre las ayudas se encuentran el control de tracción, el ABS en curva, el control de crucero o tres modos de conducción. Y, por supuesto, cuenta con una instrumentación mediante pantalla digital TFT de siete pulgadas.

CF Moto tan solo pide 9.995 euros por la 800 MT-X

Otro aspecto que hace que esta CF Moto 800 MT-X sea tan aclamada y guste a todos es el hecho de que se pueda adquirir si pagas apenas un total de 9.995 euros, lo que a todas luces es un chollo.