La CF MOTO 450MT es una trail que parece una moto de 15.000 euros por equipamiento y diseño

Coches y Motos 01 MAY 2026 - 21:09h.

No hace falta que desembolses más que un total de 6.495 euros.

La trail más bonita de CF Moto está enamorando a los que buscan diseño y precio

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En CF Moto tienen una moto trail accesible que puede parecer mucho más cara de lo que es realmente, gracias a su diseño adventure y a su completo equipamiento, pero la realidad es que es mucho más barata de lo que piensas. Porque la 450 MT es una absoluta obra maestra, y no nos sorprende para nada que se haya colado dentro del ranking de motos más vendidas de España, pues todo su éxito nos resulta más que merecido en todos los aspectos.

Es una trail apta para el carné A2, enfocada al off-road y con una estética aventurera, que en 2025 tuvo una importante actualización, que le permitió contar con la homologación Euro 5+, y que la acaba por convertir en una de las mejores opciones. La estética está marcada por un frontal inspirado en las motos de rally, con un carenado superior en el que queda incrustado un doble faro en posición vertical. Y el depósito de 17,5 litros de capacidad la hace ser una moto ideal para irse de aventura.

La mecánica está adaptada para el off-road claramente, y el motor que tiene equipado es un bicilíndrico de 450 centímetros cúbicos de cilindrada, con refrigeración líquida, embrague anti-rebote y control de tracción desconectable. La potencia declarada es de 44 CV, y el equipamiento se compone de una pantalla TFT con conectividad, entre muchas otras cosas que tendrás que descubrir por tu propia cuenta. De lo que no hay dudas es de que es una moto espectacular.

El precio de la CF Moto 450 MT invita a querer conseguirla

No cabe duda de que esta CF Moto 450 MT es simplemente maravillosa, y su precio, lejos de asustarte, te invita a querer tenerla en el garaje, pues no hace falta que desembolses más que un total de 6.495 euros.