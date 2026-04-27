Más bonita que la KTM 390 Adventure y más equipada: la moto que domina el segmento trail A2

Coches y Motos 27 ABR 2026 - 12:26h.

Vas a tener que hacer es invertir un total de 6.495 euros

KTM aumenta la garantía hasta los 10 años

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Si te gustan las trail adventure, pero únicamente dispones del carné A2, no hay ningún motivo para que te preocupes. Porque hay muchas opciones que están realmente bien de precio y de calidad, pues disponen de un enorme equipamiento, y de unas prestaciones magníficas. Un ejemplo de esto es la KTM 390 Adventure, que siempre consigue convencer a todos y es un éxito garantizado en ventas, aunque no queremos olvidarnos de otra alternativa que es incluso más convincente.

Se trata de la CF Moto 450 MT, con una clara vocación off-road y una estética claramente aventurera, y que no ha dejado de renovarse durante los últimos años. Está marcada por un frontal inspirado en las motos de rally, con un carenado superior que queda incrustado en un doble faro en posición vertical. La pantalla parabrisas es de altura regulable, para darle una estética más dakariana, y el tanque de combustible es de 17,5 litros, lo que se traduce en una gran autonomía.

Las cifras declaradas de esta moto son de 44 CV de potencia, al borde del máximo permitido, mientras que el propulsor es un bicilíndrico de 450 centímetros cúbicos de cilindrada, con refrigeración líquida, y también dispone de embrague anti-rebote y control de tracción desconectable. Y en cuanto a equipamiento, nos encontramos con una pantalla TFT con conectividad, así como dos tomas USB. Y hay varios colores para que elijas tu favorito.

El precio de esta CF Moto 450 MT

Si quedas convencido con la adquisición de esta CF Moto 450 MT, lo único que vas a tener que hacer es invertir un total de 6.495 euros, un precio en el que se incluyen varios extras de regalo, como el sistema Akrapovic, en caso de que elijas el color gris.