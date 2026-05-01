El nuevo Audi es el SUV de lujo más bonito de 2025 y apuesta por un diseño más deportivo y sofisticado

Coches y Motos 01 MAY 2026 - 10:13h.

En versiones híbridas enchufables con hasta 489 CV de potencia y 85 km de autonomía eléctrica

El problema del Audi Q3 que no te cuentan

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El Audi continúa evolucionando su gama SUV, y este modelo demuestra que la marca apuesta por un diseño cada vez más deportivo, sin renunciar al lujo y a la tecnología. En este contexto, el Audi Q8 se posiciona como uno de los SUV más sofisticados de su catálogo, combinando una estética elegante con un enfoque premium.

Este modelo apuesta por una silueta coupé muy marcada, con líneas musculosas, una parrilla imponente y una imagen muy moderna que lo diferencia frente a otros SUV. Mide 4.992 mm de largo, con una batalla de 2.998 mm, lo que permite ofrecer un interior amplio y un maletero de 439 litros, suficiente para un uso familiar. Y compite con modelos como el Mercedes GLE o el BMW X5.

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Es el SUV más lujoso que encontrarás en Audi

En el apartado mecánico, este modelo se lanzó inicialmente con versiones de gasolina y diésel con tecnología MHEV. Pero posteriormente la marca introdujo las variantes híbridas enchufables, los Audi Q8 TFSIe, comenzando con el 55 TFSIe de 394 CV, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos y ofrecer hasta 85 km de autonomía eléctrica, mientras que la versión superior alcanza 489 CV, acelera en 5 segundos y ofrece hasta 77 km eléctricos.

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Precios que no son para todos los bolsillos

Antes de entrar en el equipamiento, conviene hablar del precio, porque este SUV arranca desde 101.930 euros en acabado S-Line, mientras que el Black Line parte desde 104.440 euros, situándose como una alternativa dentro del segmento de lujo.

En equipamiento de serie, el Q8 incluye tres pantallas digitales, instrumentación de 12,3 pulgadas, sistema multimedia de 10,1 pulgadas, controles táctiles para el climatizador, faros Matrix LED, asientos deportivos calefactados y ventilados con masaje, acabados en materiales de alta calidad y un nivel de confort que lo sitúa como uno de los SUV más completos, tecnológicos y refinados del mercado.