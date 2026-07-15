La Aprilia más bonita de la historia de la marca es de 2021

Coches y Motos 15 JUL 2026 - 18:48h.

Es una de las referentes dentro del mundo de las super sport ligeras

La nueva Aprilia es la deportiva más bonita del catálogo

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Hay pocas motos que nos gusten más y que nos resulten más convincentes que la Aprilia RS 660, la que consideramos como una de las más bonitas de la historia, y que se estrenó por primera vez en el año 2021. Lógicamente, se ha ido renovando y actualizando con el paso de los años, hasta convertirse en una de las más cotizadas, y en una de las referentes dentro del mundo de las super sport ligeras, con un nivel de equipamiento y de tecnología realmente avanzado.

Entre las novedades de esta propuesta, hay que destacar el diseño con alerones aerodinámicos, la homologación Euro 5+, un motor con más potencia o una electrónica muy mejorada. La iluminación es full LED, lo que siempre hay que agradecer, y se ha trabajado en el diseño para lograr un aire más deportivo. Todo esto, sin descuidar su excelente motor, de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 660 centímetros cúbicos, de tamaño compacto, que rinde a una potencia de 105 CV, aunque se puede limitar para el carné A2.

Cuenta con un acelerador ride-by-wire, y también está dotada de ayudas como el control de tracción, el sistema anti-wheelie, el control de velocidad, el quickshifter, el control de freno motor o distintos modos de conducción. Y en la instrumentación, nos topamos con una pantalla TFT digital con dos modos de presentación sensibles a la luz ambiental, que se encargan de poner la guinda al pastel, y de hacer de esta moto una de las mejores inversiones que se pueden realizar.

La Aprilia RS 660 cuesta 12.300 euros

Otro de los puntos a favor de esta Aprilia RS 660 radica en su razonable coste, pudiendo conseguirla si pones encima del a mesa un total de 12.300 euros, lo que a todos nos parece una cifra más que razonable.