Más exclusivo y, para muchos, más bonito que el Toyota RAV4; un SUV con mucho confort para viajar en familia

Coches y Motos 14 JUL 2026 - 12:07h.

Cupra tiene un SUV muy atractivo en cuanto a diseño y tecnología

El nuevo Cupra tiene un diseño rompedor y muchos creen que es el mejor coche que ha creado Cupra

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CUPRA continúa ampliando su gama con modelos que buscan diferenciarse por diseño, tecnología y carácter deportivo. Entre ellos, el Terramar ocupa un lugar especialmente importante, ya que se posiciona como uno de los SUV más completos de la marca española y una alternativa para quienes quieren un vehículo familiar sin renunciar a una imagen mucho más llamativa que la de los modelos tradicionales del segmento. Con versiones híbridas enchufables, un interior de elevada calidad y un comportamiento pensado para disfrutar al volante, el Terramar quiere hacerse un hueco entre las referencias del mercado.

Frente a propuestas tan consolidadas como el Toyota RAV4, el SUV de CUPRA apuesta por una filosofía diferente. No busca únicamente la eficiencia o la practicidad, sino que añade un diseño más emocional y una experiencia de conducción claramente orientada al confort y al dinamismo.

Diseño deportivo y un interior con ambiente premium

El Terramar mantiene el lenguaje de diseño que ha convertido a CUPRA en una de las marcas con mayor personalidad del mercado. Su frontal presenta una gran parrilla, entradas de aire de generosas dimensiones y unos faros Matrix LED con una firma luminosa muy característica. La silueta combina una imagen musculosa con unas proporciones equilibradas que le permiten transmitir deportividad sin perder presencia.

La parte trasera tampoco pasa desapercibida gracias a la banda luminosa que une ambos pilotos y al logotipo iluminado de la marca, elementos que refuerzan su aspecto tecnológico y moderno.

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En el interior el salto respecto a otros SUV generalistas es evidente. El salpicadero está claramente orientado hacia el conductor y combina materiales de calidad con molduras específicas en color cobre, uno de los rasgos distintivos de CUPRA. La sensación de calidad percibida se sitúa entre las mejores de su segmento y el cuidado por los detalles resulta evidente desde el primer momento.

El equipamiento tecnológico también juega un papel protagonista. El Terramar puede incorporar una gran pantalla multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cuadro de instrumentos digital configurable, sistema de navegación conectado, cargador inalámbrico para teléfonos móviles, climatizador de tres zonas, equipo de sonido premium y una amplia lista de asistentes a la conducción que facilitan tanto los desplazamientos urbanos como los viajes largos.

En cuanto al espacio, ofrece unas plazas traseras amplias para adultos y un maletero con capacidad suficiente para afrontar el uso familiar diario, escapadas de fin de semana o vacaciones.

Híbrido enchufable, eficiente y muy cómodo para viajar

Uno de los grandes protagonistas del Terramar es su mecánica híbrida enchufable. Disponible con distintos niveles de potencia, combina un motor de gasolina con otro eléctrico para ofrecer unas prestaciones muy equilibradas y una autonomía eléctrica suficiente para realizar la mayoría de los trayectos cotidianos sin consumir combustible.

Esto permite reducir considerablemente el gasto de uso cuando se recarga la batería con frecuencia, además de disfrutar de la etiqueta CERO de la DGT, con las ventajas que ello supone para circular por las zonas de bajas emisiones de las grandes ciudades.

Pero donde realmente destaca el Terramar es en carretera. La suspensión ha sido puesta a punto para ofrecer un excelente compromiso entre dinamismo y confort, absorbiendo eficazmente las irregularidades del asfalto sin perder precisión en curvas. El aislamiento acústico contribuye además a crear un ambiente muy agradable durante los viajes, mientras que la dirección transmite seguridad y precisión incluso a velocidades elevadas.

Con este modelo, CUPRA demuestra que un SUV familiar también puede tener un marcado carácter deportivo y un diseño diferencial. El Terramar reúne espacio, calidad, tecnología, eficiencia y un elevado confort de marcha en un conjunto que resulta especialmente atractivo para quienes buscan un vehículo práctico sin renunciar a la exclusividad. Todo ello lo convierte en una de las alternativas más interesantes dentro del creciente segmento de los SUV híbridos enchufables de orientación premium.