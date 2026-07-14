La Triumph más bonita de la historia de la marca es de 2023

Coches y Motos 14 JUL 2026 - 10:24h.

Para tener la Triumph Speed 400 en tu poder no se necesita mucho

La nueva Triumph es, para muchos, la más bonita de la marca

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Dentro del catálogo de Triumph es complicado elegir cuál es la mejor moto de todas, pero existen varios modelos que nos dejan a todos sin palabras, y que son realmente increíbles. Este es el caso de la Speed 400, que se creó en 2023 y que continúa manteniendo una excelente reputación, gracias a la calidad y la fiabilidad de sus componentes. Y tiene un diseño que la hace totalmente única y diferente a todas las demás de su segmento.

Es perfecta para usuarios con carné A2, pues cuenta con la tecnología de última generación y con unas cualidades que provocan que sea muy fácil y sencilla de manejar. Cuenta en su interior con un propulsor de 398 centímetros cúbicos de cilindrada, que declara una potencia de 40 CV, refrigerado por agua, con doble árbol de levas, cuatro válvulas y un embrague anti-rebote, así como un control de tracción que es desconectable.

Tras su última actualización, se acabaron de pulir algunos detalles para acabar de hacerla todavía mejor y más completa, y recibió la ansiada homologación Euro 5+. Su peso neto de apenas 170 kilos la hace tan ligera, y el ABS se gestiona a través de una centralita Bosch. A nivel de equipamiento, también se puede destacar la esfera analógica para el velocímetro, la pantalla multifuncional digital LCD con numerosa información o la iluminación full LED.

La Triumph Speed 400 cuesta 5.645 euros

Para tener la Triumph Speed 400 en tu poder no se necesita mucho, y basta con una inversión de 5.645 euros, lo que a todos nos parece una oportunidad de mercado que no se puede dejar escapar. Es imposible que te llegues a arrepentir, y ten claro que celebrarás por mucho tiempo esta compra.