Más bonita y mejor que la Triumph Tiger Sport 660, con una relación calidad precio inigualable

Coches y Motos 12 JUL 2026 - 10:06h.

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Hablar de la Triumph Tiger Sport 660 es hacerlo de una de las mejores trail que hay en el mercado, pero tienes que saber que hay otras alternativas que nos resultan igual de llamativas o incluso más. Por ejemplo, es el caso de la Zontes 703 F, una moto que presume de una relación calidad-precio difícil de igualar, a la que no le falta absolutamente de nada si hablamos de prestaciones, estética, diseño, equipamiento y mucho más.

Está dotada de un motor de tres cilindros con una estética muy peculiar, buscando las líneas angulosas, como caracteriza a todos los modelos de la firma china. Apuesta por un enfoque aventurero, con unas suspensiones desarrolladas por Marzocchi, mientras que el chasis es de doble viga de aluminio. Los frenos tienen el sello de J.Juan, y el motor tiene una cilindrada de 699 centímetros cúbicos, con una potencia declarada de 95 CV, aunque existe la posibilidad de limitarla para el carné A2.

La refrigeración es líquida y por aceite, de fabricación propia y con embrague anti-rebote, y también cuenta de serie con control de tracción y quickshifter ascendente. El acelerador no es electrónico, pero sí que dispone de dos modos de conducción, iluminación full LED, luces DRL, dos cámaras full HD, una delantera y otra trasera, visión nocturna o puños calefactables, así como una instrumentación mediante pantalla TFT de 6,75 pulgadas con conectividad.

La Zontes 703 F está disponible por 7.992 euros

Como te hemos adelantado al principio, el precio es uno de los puntos fuertes de esta Zontes 703 F, que aunque pueda parecer difícil de creer, se puede adquirir si pagas únicamente un total de 7.992 euros, lo que la sitúa entre las mejores opciones del mercado en relación calidad precio. En resumen, un chollo.