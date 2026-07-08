Bajaj Pulsar NS 200, barata, bonita y, para muchos, sin nada que envidiar a Yamaha y compañía

Coches y Motos 08 JUL 2026 - 13:48h.

Ofrece una gran facilidad de manejo gracias a su peso ligero y sus dimensiones compactas

Bajaj es la marca de motos india que hace las motos más bonitas

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Si hablamos de motos buenas, bonitas y baratas, lo mejor es irse al mercado asiático. Allí es donde podemos conseguir los mejores ejemplares, y marcas como Kawasaki, Honda, Yamaha o Suzuki siempre cumplen con su misión, a las que hay que añadir las chinas, como CF Moto, QJ Motor o Voge. Pero normalmente nos olvidamos de los fabricantes indios, que tampoco se quedan atrás, y en Bajaj presumen de algunos modelos increíbles, como la Pulsar NS 200.

Ofrece una gran facilidad de manejo gracias a su peso ligero y sus dimensiones compactas, gracias a un motor mono cilíndrico de 200 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia máxima de 23 CV a 9.500 revoluciones por minuto y un par motor de 18,2 Nm a 8.000 rpm. Todo está asociado a una caja de cambios de seis velocidades, y la entrega de potencia es realmente lineal y suave, con un consumo muy moderado.

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El depósito de combustible cuenta con una capacidad total de 12 litros, lo que se traduce en una autonomía realmente elevada, y la instrumentación es otro detalle que marca la diferencia en su estilo de corte deportivo, con un gran tacómetro analógico con una pantalla digital con fondo azul donde se visualiza la velocidad y el nivel de combustible, entre muchas más cosas. Y otras cosas a destacar son el equipo de frenado, la tecnología de triple bujía o su avanzada seguridad.

La Bajaj Pulsar NS 200 está valorada en 2.800 euros

No vas a creer lo barata que es esta Bajaj Pulsar NS 200, pues nos parece brutal que apenas sea necesaria una inversión total de 2.800 euros, que la acaba de colocar en el ranking de las más asumibles. Una nueva demostración de que la calidad no está reñida con un buen coste.