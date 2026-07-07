Más bonita y, para la mayoría, mejor que la Kawasaki Versys 650 y con un comportamiento ejemplar

Coches y Motos 07 JUL 2026 - 03:21h.

Es una trail de media cilindrada, ideal para los usuarios que tan solo disponen del carné A2

La Kawasaki más agresiva de la historia es de 2004

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Sabemos que, para gustos, colores, y todas las opiniones son válidas. En especial, cuando hablamos de motos, pues existen muchos modelos que admiten disparidad de opiniones. Y un ejemplo es la Kawasaki Versys 650, amada por muchos, pero que para algunas personas está ligeramente sobrevalorada, pues hay alternativas igual de convincentes y que no tienen tanto renombre. Aquí es donde aparece el caso de la Honda NX 500.

Eclipsada por otras motos de la firma del Ala Dorada, como la Africa Twin o la Transalp, no se habla tanto como se debería de esta moto, que tiene un comportamiento ejemplar. Es una trail de media cilindrada, ideal para los usuarios que tan solo disponen del carné A2, y que recientemente se ha renovado para añadir más variedad a los colores que existen para elegir, mientras que también se le ha añadido el sistema E-Clutch, que se puede equipar como extra.

En el interior de la moto se encuentra un propulsor de dos cilindros en paralelo, con ocho válvulas y un tamaño compacto, capaz de subir vueltas y de lograr un empuje contundente a partir del bajo y el medio régimen. La potencia declarada es de 47 CV, justo al límite de lo permitido, y el consumo es de apenas 3,6 litros por cada 100 kilómetros, por lo que, junto a su depósito de 17 litros, promete una autonomía superior a los 450 kilómetros. Y no le faltan detalles como el control de tracción, el embrague anti-rebote o una pantalla TFT de cinco pulgadas.

La Honda NX 500 se puede adquirir por 4.450 euros

Si acabas de quedar convencido con la adquisición de la Honda NX 500, lo único que vas a necesitar es un desembolso total de 4.450 euros, otro aspecto a destacar en esta moto, que es una de las mejores en relación calidad precio.