La Kawasaki más agresiva de la historia es de 2004

Coches y Motos 18 ABR 2026 - 12:28h.

No se puede ignorar el diseño y las prestaciones que ofrece

La nueva Kawasaki es, para muchos, la más bonita

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La Kawasaki más agresiva de la historia, y para nosotros, también una de las más bonitas que han creado nunca, vio la luz en 2004, y desde ese momento, fue un auténtico bombazo. Con el paso de los años, se ha mantenido en el mercado, sufriendo varias actualizaciones, que han provocado que se acabe por convertir en una auténtica leyenda. Y es que no se puede ignorar el diseño y las prestaciones que ofrece esta Ninja ZX 10R.

Hace poco sufrió una nueva renovación, en este mismo 2026, actualizándose con una poderosa aerodinámica, inspirada en las motos de competición. Asimismo, también hay que destacar la nueva toma de Rom Air, la pantalla TFT renovada, el motor revisado para cumplir, por fin, con la normativa Euro 5+, la incorporación de un segundo sensor O2, los nuevos faros delanteros y las geometrías adaptadas. Por todo esto, es una moto de carreras ‘encubierta’.

En el frontal destacan los alerones a cada lado, que generan una carga aerodinámica un 25% superior en comparación con la anterior versión. Y esta Kawasaki Ninja ZX 10R se mantiene como una de las motos más rápidas del mercado, gracias a su imparable potencia de 200 CV, que te permiten superar los 300 kilómetros por hora. Y está gestionada por una IMU de Bosch, que equipa modos de conducción, control de tracción deportivo, control anti-wheelie, control de freno motor, shifter de subida y bajada…

Consigue la Kawasaki Ninja ZX 10R

Si deseas hacerte con la Kawasaki Ninja ZX 10R, la moto más deportiva del catálogo de la firma nipona, entonces tienes que hacer un desembolso de 20.150 euros, un precio más que razonable, que incluye un año de seguro gratuito. No tienes que dudar, pues estamos seguros de que es una de las compras más inteligentes que se pueden realizar.