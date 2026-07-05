CF Moto populariza la 450 MT, la trail que está cambiando las reglas en el segmento de acceso

Coches y Motos 05 JUL 2026 - 22:18h.

CF Moto está cambiando las reglas del segmento

La nueva CF Moto es la trail más bonita de la historia de la marca

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CF Moto está cambiando las reglas del segmento de acceso con una trail que es prácticamente insuperable, y que consigue enamorar a todas las personas que tienen la oportunidad de verla de cerca. Porque la 450 MT es sinónimo de buen gusto, combinando prestaciones, diseño y eficiencia, a lo que hay que añadir un precio realmente accesible. Por todo esto, es una de las mejores compras que se pueden realizar ahora mismo.

Está pensada para los usuarios que tan solo disponen de carné A2, enfocada claramente hacia rutas off-road y con una estética aventurera, que en 2026 se ha actualizado recibiendo nuevos colores, mientras que en 2025 logró la tan ansiada homologación Euro 5+. La estética está marcada por un frontal inspirado en las motos de rally, con un carenado superior en el que queda incrustado un doble faro en posición vertical. Y gracias al depósito de 17,5 litros de capacidad, asegura una sensacional autonomía.

La potencia que declara esta moto es de 44 CV, y el propulsor es de dos cilindros, con una cilindrada de 450 centímetros cúbicos, refrigeración líquida, embrague anti-rebote y control de tracción desconectable. Y en la instrumentación, lo que más se puede destacar es la pantalla TFT con conectividad, que permite acceder a todos los datos de la moto. La mires por donde la mires es una compra segura, y por un precio que no podría ser más llamativo.

La CF Moto 450 MT apenas cuesta 6.495 euros

Si acabas de quedar convencido con la adquisición de la CF Moto 450 MT, tenemos una buena noticia que darte. Porque no será necesario que hagas ninguna locura, y no necesitas más que una inversión total de 6.495 euros, lo que viene siendo una ganga.