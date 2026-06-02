Triumph encuentra la forma más asequible de acceder a su icónica gama Tiger

Coches y Motos 02 JUN 2026 - 07:53h.

El precio la convierte en una de las motos más atractivas del mercado

La nueva Triumph Scrambler es la más bonita de la historia de la marca

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En Triumph han acercado una de las motos más icónicas de su catálogo, la Tiger Sport 660, que gusta a tanta gente, colocándole un precio realmente asumible para todos los bolsillos. No ha dejado de sufrir mejoras y actualizaciones en el apartado electrónico, y en 2026 también se ha renovado y actualizado con un motor más potente, y unas suspensiones de mayor calidad. Lógico que sea considerada como una de las mejores motos del segmento.

Además del motor más potente, y también con más par, otros cambios a destacar en este modelo son el colector, el catalizador y el silencioso de nuevo diseño, el quickshifter más suave y preciso, el diseño de la carrocería y el faro renovado o un depósito de combustible con mayor capacidad. A nivel visual, el chasis también ha sufrido algunos cambios notorios, siendo rediseñado para acabar de hacer que pueda llamar la atención a simple vista.

Si hablamos del interior de la moto, lo que tenemos es un propulsor de tres cilindros, con una cilindrada de 660 centímetros cúbicos, que le dan una gran personalidad a la moto. En comparación con anteriores versiones de la moto, esta ofrece una potencia mucho más destacada, de 95 CV a 11.250 revoluciones por minuto, y un par motor de 64 Nm a 8.250 rpm. Esto se debe a la incorporación de un cuerpo de mariposa por cada cilindro o un radiador y un electro ventilador de mayor tamaño. Todo esto, coronado por una instrumentación digital con conectividad.

La Triumph Tiger Sport 660 tiene precio

Uno de los puntos fuertes en esta Triumph Tiger Sport 660 es el hecho de que esté disponible por una cifra tan razonable, de apenas 9.995 euros, lo que todos creemos que es una ganga.