Honda convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail de 2024
Esto acaba por consagrar a la CRF 1100 L Africa Twin
En Honda han hecho un favor a sus clientes más fieles tras hacer que su moto trail estrella sea más accesible que nunca, consiguiendo atraer a todavía más público, y multiplicando su éxito. Esto acaba por consagrar a la CRF 1100 L Africa Twin como una de las motos que más consiguen llamar la atención de todos, y es algo que no nos parece para nada sorprendente. En especial, tras las actualizaciones y mejoras que ha sufrido últimamente.
Entre las novedades más importantes que se pueden destacar últimamente, se encuentran cosas tan esenciales como la homologación Euro 5+, el diseño mejorado del asiento, todavía más accesorios y paquetes, una pantalla más grande y regulable o un sonido más grave a alto régimen. Y gracias a un impresionante depósito con hasta 19 litros de capacidad, puedes hacer grandes trayectos sin la necesidad de pararte a repostar ni preocuparte por la gasolina.
Pasando al interior de la moto, nos topamos con un propulsor bicilíndrico de hasta 1084 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de entregar una potencia de 101,9 CV a 7.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 112 Nm a 5.500 rpm. Y la electrónica también es muy avanzada, con una plataforma inercial de seis ejes IMU, que ofrece cuatro niveles de potencia y tres niveles de freno motor, además de control anti-wheelie, ABS en curva desconectable, control de rueda trasera, control de crucero o varios modos de conducción. Y todo esto, coronado con una pantalla TFT táctil de 6,5 pulgadas, además de algunos extras opcionales.
La Honda CRF 1100 L Africa Twin cuesta...
Si deseas adquirir la Honda CRF 1100 L Africa Twin, entonces necesitarás desembolsar un total de 16.250 euros, lo que nos parece una cifra ridícula, que merece mucho la pena pagar.