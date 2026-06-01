Celebración global con cuatro días de música, desfiles y exposiciones

Habrá miles de aficionados llegados de todo el mundo

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Roma se convertirá del 25 al 28 de junio de 2026 en el epicentro mundial de la cultura Vespa con “Vespa Roma 2026, 80 Años de un Icono”, un macroevento que promete ser la mayor concentración de vespistas jamás celebrada.

La capital italianarecibirá a decenas de miles de entusiastas procedentes de los cinco continentes para rendir homenaje a un vehículo que ha trascendido su condición de medio de transporte para convertirse en un emblema universal de libertad, estilo y alegría de vivir.

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El vicepresidente ejecutivo de Marketing y Comunicación Global del Grupo Piaggio, Davide Zanolini, subraya que la cita no celebra solo una marca, sino “un estilo de vida que ha inspirado a generaciones en todo el mundo”. La esencia de esa filosofía se desplegará en un programa abierto al público, patrocinado por el Ayuntamiento de Roma, que ocupará el Foro Itálico y, en particular, el Stadio dei Marmi, transformado en un espectacular Vespa Village. Allí se exhibirán modelos históricos, piezas únicas, la gama actual y colecciones de moda y estilo de vida, además de una amplia zona comercial dedicada al merchandising.

Cuatro días para celebrar ocho décadas de historia

Radio Deejay aportará música y entretenimiento continuo desde el escenario principal, donde se sucederán actuaciones, invitados especiales y sesiones de DJ. Los clubes Vespa de 48 países ya han confirmado su participación, aunque la organización insiste en que cualquier amante de la marca está invitado a unirse a la fiesta.

El evento arrancará el jueves 25 de junio con la ceremonia oficial de apertura del Vespa Village a la una de la tarde. Ese mismo día se presentará la Moneda Conmemorativa emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas italiano y se realizará el matasellos filatélico especial de Poste Italiane. También se inaugurará la exposición fotográfica 80 años de Vespa, comisariada por Giacomo Bretzel, que recorrerá la evolución estética y cultural del icono italiano. La jornada concluirá con música en vivo y una sesión de DJ Molella.

El viernes 26 de junio estará dedicado a las actividades deportivas y competitivas de los Vespa Clubs, con el Campeonato Europeo de Rally Vespa y el Campeonato Mundial de Gimkana como grandes atractivos. El ambiente festivo continuará con actuaciones y una sesión de DJ a cargo de Wad desde el escenario de Radio Deejay.

Desfile histórico por las calles de Roma

El momento más esperado llegará el sábado 27 de junio, cuando miles de Vespas de todas las épocas recorrerán los lugares más emblemáticos de Roma en un Gran Desfile que promete convertirse en una explosión de color y sonido sin precedentes. Por la tarde, el Village acogerá una búsqueda del tesoro y la ceremonia de entrega de premios del Vespa World Club, que reconocerá a los ganadores de los campeonatos de Deporte y Turismo.

El cierre llegará el domingo 28 de junio con el tradicional Concorso di Eleganza, donde desfilarán los modelos más exclusivos y valiosos de la historia de Vespa. La clausura oficial del Village está prevista para las tres de la tarde, con música de Radio Deejay acompañando la despedida de miles de vespistas que emprenderán el regreso a casa tras cuatro días de celebración inolvidable.