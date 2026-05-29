Esta Honda CB650R conquista a los motoristas por diseño, suavidad y precio frente a rivales premium
Solamente se vende con el novedoso sistema E-Clutch incorporado
La Honda que, para muchos, es la más bonita de la historia de la marca
Desde Honda siempre consiguen sorprendernos, y no es para menos, con modelos como la CB 650 R, que consigue conquistar la atención de todos los motoristas por su diseño, su suavidad y su razonable precio. Esto la coloca claramente por encima de otros rivales más premium, y no podemos hacer otra cosa que reconocer el magnífico trabajo que han hecho los diseñadores a la hora de crear una moto que es casi perfecta, y a la que cuesta encontrarle algún punto negativo.
Es una de las pocas naked limitables con motor de cuatro cilindros, lo que hace que sea tan exclusiva y original, y ya solamente se vende con el novedoso sistema E-Clutch incorporado, para que no te tengas que preocupar por subir y bajar de marcha en ningún momento. Esto acaba por hacerla más seguridad, divertida y fácil de manejar, y no podemos descuidar su diseño de carácter puramente deportivo y vanguardista, con una silueta compacta.
Pasando a analizar con más detalle el propulsor que equipa, tiene una cilindra de 649 centímetros cúbicos, con una potencia estipulada en 95 CV, que se entrega a partir de las 12.000 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo se sitúa en los 63,5 Nm a 8.500 rpm. El consumo declarado es de cinco litros por cada 100 kilómetros, que no está nada mal, y la autonomía ronda los 300 kilómetros, gracias a su depósito de 15 litros. Y no le falta la pantalla TFT de cinco pulgadas en la instrumentación, para hacerla más completa todavía.
Si deseas adquirir la Honda CB 650 R, tienes que saber que lo único que hace falta es invertir un total de 9.500 euros, una cifra que no nos puede parecer más razonable en todos los aspectos, viendo todo lo que ofrece.