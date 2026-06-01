El rival del Volkswagen Tiguan que sobresale por calidad, espacio y diseño

Coches y Motos 01 JUN 2026 - 18:16h.

Además, su versión más sofisticada es actualmente la más económica

Adiós a uno de los mejores SUV de Volkswagen

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En el segmento de los SUV familiares hay modelos que pasan más desapercibidos de lo que merecen. Uno de ellos es el Skoda Kodiaq, un vehículo que ha evolucionado hasta convertirse en una de las opciones más completas de su categoría. Frente a rivales tan conocidos como el Volkswagen Tiguan, el Toyota RAV4, el Mitsubishi Outlander o el Kia Sportage, destaca especialmente por su amplitud, su calidad general y una relación entre precio y producto muy difícil de igualar.

A simple vista ya transmite una imagen sólida y elegante. La última generación ha refinado todavía más sus líneas, ofreciendo una presencia más moderna y sofisticada. Además, sus dimensiones juegan a su favor. Con 4,758 metros de longitud y una generosa batalla de 2,791 metros, ofrece uno de los habitáculos más espaciosos de su segmento. Y también en maletero. Alcanza unos impresionantes 910 litros de capacidad mínima. Una cifra que deja atrás a muchos de sus competidores directos. Esto lo convierte en un SUV especialmente interesante para familias que necesitan espacio para equipaje, carritos infantiles o material deportivo sin renunciar al confort.

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Así es la que, para muchos, es la mejor versión del Skoda Kodiaq

La gama incluye motores gasolina y diésel, algunos de ellos electrificados. Sin embargo, la variante que más interés despierta es la híbrida enchufable. Algo normal, teniendo en cuenta que la gama convencional arranca en más de 40.000 euros para una versión gasolina de 1509 CV.

La versión PHEV, por su parte, utiliza un motor gasolina 1.5 TFSI combinado con un propulsor eléctrico. El conjunto desarrolla 204 CV y 250 Nm de par máximo. Está asociado a una transmisión automática DSG y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos, alcanza los 210 km/h y homologa un consumo medio de apenas 1,6 l/100 km.

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Otro aspecto especialmente interesante es su autonomía eléctrica. Gracias a una batería de 19,7 kWh, puede recorrer hasta 119 kilómetros en modo eléctrico según el ciclo WLTP. Una cifra que permite afrontar muchos trayectos cotidianos sin gastar una sola gota de combustible.

Una oferta casi imposible de rechazar

Y atención al precio. Esta variante del Kodiaq está disponible desde 36.575 euros financiados, con una oferta que contempla una entrada de 5.442,82 euros, cuotas de 270 euros al mes, una cuota especial de 2.925 euros en el mes 12 y una cuota final de 29.784,22 euros.

Desde el acabado Selection, el equipamiento ya es muy completo. Incluye pantalla multimedia de 13 pulgadas, navegador, climatizador de tres zonas, faros LED avanzados, cámara trasera, sensores de aparcamiento, asientos calefactados, acceso Kessy Advanced y portón con servocierre. Un conjunto que refuerza la sensación de estar ante un SUV que sobresale por calidad, espacio, tecnología y diseño, incluso frente a alternativas tan consolidadas como el Volkswagen Tiguan.