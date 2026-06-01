El SUV que planta cara al Nissan Qashqai con un interior premium y una imagen elegante

Coches y Motos 01 JUN 2026 - 13:43h.

Además, lo encuentras en versiones híbridas y eléctricas

El Nissan X-Trail que no te imaginabas está en camino

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El segmento SUV está más competido que nunca. Modelos como el Nissan Qashqai dominan buena parte de las listas de ventas, pero existen alternativas capaces de ofrecer una experiencia más refinada. Una de ellas es el Peugeot 3008, un modelo completamente renovado que apuesta por el diseño, la tecnología y una calidad percibida que lo acerca a propuestas mucho más costosas.

La nueva generación del SUV francés ha dado un importante salto adelante. Su carrocería adopta una silueta de inspiración coupé, con una imagen más dinámica y sofisticada. Mide 4,542 metros de largo y cuenta con una generosa batalla de 2,739 metros, lo que le permite ofrecer una buena habitabilidad interior. Además, dispone de un maletero de 520 litros, una cifra muy competitiva dentro de la categoría.

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El nuevo Peugeot 3008 es muy premium

Sin embargo, donde realmente marca diferencias es en el habitáculo. El Peugeot 3008 transmite una sensación de calidad muy elevada. Los materiales, los acabados y la presentación general están varios escalones por encima de lo habitual en el segmento generalista. El conductor se encuentra con un entorno moderno, tecnológico y orientado a mejorar la experiencia a bordo.

A ello se suma una dotación de serie muy completa desde los acabados Allure y Allure Exclusive. Incluye elementos como el sistema PEUGEOT i-Connect, cámara trasera de 180 grados, climatizador automático bizona, acceso y arranque manos libres, control de crucero, frenada automática de emergencia, asistente de mantenimiento de carril y llantas de aleación de 18 pulgadas.

La oferta mecánica también es muy variada. La versión de acceso utiliza un motor gasolina 1.2 turbo MHEV de 145 CV con tecnología híbrida ligera de 48 voltios y etiqueta ECO de la DGT. Está disponible desde 30.780 euros financiados o 31.980 euros al contado, convirtiéndose en una de las opciones más equilibradas de la gama.

Mucho más que un simple rival del Nissan Qashqai

Para quienes buscan más prestaciones y la etiqueta CERO, existe una variante híbrida enchufable de 225 CV y 300 Nm de par máximo. Puede recorrer hasta 87 kilómetros en modo eléctrico, acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y homologa un consumo medio de solo 2,4 l/100 km. Su precio arranca en 37.630 euros.

La gama se completa con una versión 100 % eléctrica de 210 CV. Equipa una batería de 78 kWh y homologa más de 526 kilómetros de autonomía WLTP. Está disponible desde 42.530 euros. Con semejante variedad, un interior de aspecto casi premium y una imagen especialmente elegante, el Peugeot 3008 se confirma como una de las alternativas más interesantes para quienes buscan algo más que un simple rival del Nissan Qashqai.