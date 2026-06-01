El nuevo Lexus es el SUV urbano más atractivo de la historia y planta cara a modelos más caros

Coches y Motos 01 JUN 2026 - 04:18h.

El LBX ha sido uno de los grandes aciertos de la marca

El nuevo Lexus es, para muchos, el más bonito de la marca

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Lexus ha encontrado en el LBX una fórmula capaz de redefinir su presencia en el segmento de los SUV urbanos premium. La marca japonesa, tradicionalmente asociada a vehículos de gran tamaño y elevado nivel de refinamiento, ha decidido trasladar sus principales señas de identidad a un formato mucho más compacto. El resultado es un modelo que combina diseño, tecnología y eficiencia en una propuesta especialmente atractiva para quienes buscan un vehículo distinguido sin necesidad de dar el salto a categorías superiores.

La llegada del LBX supone un movimiento estratégico para Lexus. El mercado demanda cada vez más vehículos compactos capaces de ofrecer una experiencia premium, y la firma japonesa ha respondido con un producto que conserva la calidad y el confort característicos de la marca. Su planteamiento va más allá de convertirse en el modelo de acceso a la gama, ya que aspira a competir directamente con alternativas europeas consolidadas dentro de este segmento.

A pesar de sus dimensiones contenidas, el LBX transmite una sensación de sofisticación impropia de muchos SUV urbanos. La atención al detalle, el cuidado en los acabados y una imagen exterior muy trabajada permiten que destaque dentro de una categoría donde la diferenciación resulta cada vez más complicada.

Un diseño que marca un antes y un después

La estética es, sin duda, uno de los grandes argumentos del Lexus LBX. La marca ha desarrollado una interpretación renovada de su lenguaje de diseño para adaptarlo a un vehículo de tamaño compacto sin perder personalidad. El resultado es una imagen moderna, elegante y perfectamente reconocible.

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El frontal abandona algunas soluciones tradicionales de Lexus para apostar por una integración más fluida de la parrilla y los grupos ópticos. Esta evolución aporta una apariencia más sofisticada y tecnológica, reforzada por una firma lumínica que se convierte en uno de los elementos más característicos del conjunto.

La vista lateral refleja unas proporciones equilibradas y una silueta musculosa que transmite dinamismo sin renunciar a la elegancia. Los pasos de rueda marcados y las líneas limpias de la carrocería contribuyen a crear una imagen robusta, mientras que la zaga incorpora una banda luminosa horizontal que enfatiza visualmente la anchura del vehículo.

Llama especialmente la atención la capacidad de Lexus para dotar al LBX de una presencia propia dentro de la gama. Aunque comparte algunos rasgos con otros modelos de la marca, consigue desarrollar una personalidad claramente diferenciada que encaja a la perfección con el entorno urbano para el que ha sido concebido.

En el interior se aprecia el mismo nivel de atención al detalle. Los materiales utilizados transmiten una sensación de calidad superior, mientras que la disposición de los mandos y las superficies crea un ambiente moderno y acogedor. La percepción general es la de un vehículo perteneciente a una categoría superior.

Tecnología híbrida y refinamiento premium

Uno de los pilares fundamentales del LBX es su sistema de propulsión híbrido autorrecargable. Lexus continúa apostando por una tecnología que ha demostrado su eficacia durante años y que encaja especialmente bien en un SUV orientado al uso urbano y periurbano.

La combinación entre el motor de gasolina y el sistema eléctrico permite obtener consumos reducidos y una conducción especialmente suave. La respuesta del conjunto resulta progresiva y refinada, priorizando el confort frente a planteamientos más deportivos. Además, la presencia de la etiqueta ECO supone una ventaja importante en un contexto marcado por las restricciones medioambientales en numerosas ciudades.

Cabe destacar que el aislamiento acústico y la calidad de rodadura se sitúan entre los mejores del segmento. Lexus ha trabajado para minimizar vibraciones y ruidos, consiguiendo un nivel de confort que recuerda al de vehículos considerablemente más grandes y costosos.

La tecnología también ocupa un lugar destacado dentro de la propuesta del LBX. El modelo incorpora instrumentación digital, avanzados sistemas multimedia y una completa dotación de asistentes de conducción destinados a mejorar la seguridad y facilitar la experiencia al volante. Muchas de estas soluciones son habituales en segmentos superiores, lo que refuerza aún más el atractivo del conjunto.

Con el LBX, Lexus demuestra que el lujo no depende exclusivamente del tamaño. Su combinación de diseño, calidad, eficiencia y tecnología permite que compita con modelos mucho más caros, consolidándose como una de las propuestas más interesantes dentro del segmento de los SUV urbanos premium.