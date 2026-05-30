El nuevo Peugeot tiene uno de los diseños más bonitos que ha firmado Peugeot y supera a SUV mucho más caros

Coches y Motos 30 MAY 2026 - 16:24h.

Peugeot se pasó el juego con el último 3008

Peugeot recupera el clásico de los 90

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Hay coches que destacan por su motor. Otros por su precio. Y algunos consiguen llamar la atención simplemente por su presencia. El nuevo Peugeot 3008 pertenece a este último grupo. La marca francesa ha transformado por completo su SUV estrella con una carrocería de inspiración coupé, una imagen mucho más sofisticada y unas líneas que parecen propias de modelos bastante más caros. Es, sin duda, uno de los Peugeot más atractivos de los últimos años.

Su silueta resulta más dinámica que nunca. Mide 4,54 metros de largo, 1,89 metros de ancho y ofrece una generosa batalla de 2,739 metros. Además, mantiene una buena altura libre al suelo de 198 mm, lo que le permite conservar su carácter SUV. A ello suma un maletero de 520 litros, suficiente para afrontar viajes familiares sin problemas.

El último Peugeot 3008 compite en la liga de los premium

Pero el diseño no es su único argumento. El Peugeot 3008 también presume de una calidad percibida muy elevada, un comportamiento equilibrado y un nivel tecnológico que lo sitúa entre las referencias del segmento. No es casualidad que muchos compradores lo comparen con modelos como el Renault Arkana, el Kia Sportage o el Nissan Qashqai.

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La gama arranca con una versión microhíbrida de 145 CV. Utiliza un motor gasolina 1.2 turbo asociado a tecnología MHEV de 48 voltios, lo que le permite lucir la etiqueta ECO de la DGT. Su precio parte de 30.780 euros financiados o 31.980 euros al contado, convirtiéndose en una de las alternativas más interesantes de la gama.

Por encima encontramos una variante híbrida enchufable de 225 CV y 300 Nm de par máximo. Puede recorrer hasta 87 kilómetros en modo eléctrico, dispone de etiqueta CERO y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 7,8 segundos. Además, homologa un consumo medio de solo 2,4 l/100 km. Está disponible desde 37.630 euros.

Más de 535 km de autonomía para la versión 100% eléctrica

La oferta se completa con una versión 100 % eléctrica de 210 CV. Equipa una batería de 78 kWh y homologa más de 526 kilómetros de autonomía WLTP. Una alternativa muy atractiva para quienes buscan un SUV eléctrico amplio y tecnológico. Su precio arranca en 42.530 euros.

Además, incluso los acabados más accesibles, Allure y Allure Exclusive, llegan muy completos. Incluyen cámara trasera de 180 grados, faros LED, climatizador bizona, acceso manos libres, control de crucero, frenada automática de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, llantas de 18 pulgadas, volante compacto de cuero y el sistema PEUGEOT i-Connect. Un conjunto que explica por qué el nuevo 3008 se ha convertido en uno de los SUV más deseados del mercado.