Gonzalo Serrano y el BAIC X55: SUV chino de 177 CV con tecnología completa y 7,8 segundos de aceleración

Alberto Cercós García 01 JUN 2026 - 10:47h.

El mercado de SUV sigue aumentando y Gonzalo Serrano prueba de primera mano la nueva apuesta de BAIC: el X55

Gonzalo Serrano prueba el Ford Mustang GT, un deportivo de 446CV y que no alcanza los 70.000 euros

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El nuevo SUV de la firma china BAIC, el X55, ha sido analizado en profundidad en una prueba donde Gonzalo Serrano, en 'Más Que Coches', destaca un enfoque de diseño poco habitual dentro del segmento. “La parrilla no tiene marco. Ese juego de lamas lo que rememora es el juego de luces y sombras de un supuesto agujero de gusano”, explica el periodista, subrayando una estética que se apoya en referencias cinematográficas y un lenguaje visual muy marcado. A ello se suman unos grupos ópticos rasgados, carrocería bicolor y una zaga con firma lumínica continua que refuerza su identidad dentro de los SUV compactos.

En el interior, el modelo apuesta por soluciones diferenciadas y un planteamiento poco convencional. Serrano lo describe con detalle: “Estamos hablando del Spyke XN55 y lo primero que te llama la atención es la caída del salpicadero”, una disposición que rompe con la habitual arquitectura escalonada del segmento. El habitáculo integra dos pantallas de 10 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, además de una dotación tecnológica completa con techo panorámico, cargador inalámbrico o climatización bizona. El conjunto se completa con un notable aprovechamiento del espacio y un enfoque ergonómico sencillo.

Gonzalo Serrano, al volante del BAIC X55

En el apartado mecánico, el modelo monta un motor 1.5 turbo de cuatro cilindros con 177 CV y cambio automático de siete velocidades. Serrano lo resume como un producto con carácter sorprendente: “Este coche es un coche con unas medidas interesantes”, antes de detallar unas prestaciones que lo sitúan en cifras competitivas dentro de su categoría, pasando de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y 200 km/h de velocidad punta. El consumo medio se sitúa en torno a los 8 l/100 km, con emisiones elevadas de 282 g/km de CO₂, y un maletero de 350 litros que cumple en funcionalidad.

Dinámicamente, el SUV se orienta al confort, con una suspensión que prioriza el filtrado de irregularidades y un comportamiento estable en autovía. “Su cómic es suave, es confortable. Es un coche para autovías, para autopistas”, señala Serrano, aunque advierte de un ligero balanceo en conducción más exigente en tramos de montaña. El conjunto se completa con cuatro modos de conducción y un precio de partida de 27.500 euros, lo que lo posiciona como una alternativa competitiva dentro de su segmento. “Un coche que supera las expectativas”, concluye el periodista sobre un modelo que busca abrirse hueco en el mercado europeo.