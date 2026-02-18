BAIC X55, como un Volkswagen Tiguan, pero mucho más barato

Coches y Motos 18 FEB 2026 - 17:38h.

Un tapado entre los SUV familiares a tener muy en cuenta

Los SUV compactos han subido mucho de precio. Especialmente los modelos más conocidos. El BAIC X55 llega para cambiar eso. Ofrece tamaño, equipamiento abundante y un diseño atractivo. Y lo hace por bastante menos que un Volkswagen Tiguan.

Por dimensiones juega en terreno serio. Se sitúa entre los C-SUV y D-SUV. Mide 4.620 mm de largo, 1.886 mm de ancho y 1.680 mm de alto, lo que le otorga una presencia sólida y elegante en carretera. La batalla de 2.725 mm garantiza una buena habitabilidad interior, y ofrece un maletero mínimo de 350 litros, suficiente para el uso diario y escapadas de fin de semana. Compite con modelos como el Tiguan o el Cupra Formentor.

Más de 5.000 euros de descuento en febrero para el BAIC X55

El precio oficial es de 31.995 euros. Pero con promociones y financiación puede quedarse en 27.495 euros. Una cifra muy inferior a la de un Tiguan similar. Incluso cuesta lo mismo que SUV más pequeños y menos potentes. El BAIC X55 combina potencia, equipamiento completo y un precio ajustado. Una alternativa real. Y muy a tener en cuenta.

Bajo el capó monta un motor 1.5 Turbo de cuatro cilindros. Entrega 177 CV. Se asocia a una caja automática DCT de siete velocidades. La tracción es delantera. Lleva etiqueta C de la DGT. Es una configuración sencilla. Pero eficaz.

Las prestaciones sorprenden. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos. Alcanza 200 km/h de velocidad máxima. El consumo medio declarado es de 8,03 l/100 km. También existe adaptación a GLP, lo que permite acceder a la etiqueta ECO y reducir el coste por kilómetro.

Equipamiento muy top

Uno de sus grandes argumentos es el equipamiento de serie cerrado. En seguridad incluye faros LED inteligentes, control de crucero adaptativo, asistente de carril, detector de ángulo muerto y frenada automática en ciudad. Suma cámara 360 grados, sensores de aparcamiento y función de chasis transparente.

El interior sorprende aún más. Trae techo solar deslizante, tapicería en piel, asientos eléctricos calefactables y ventilados, climatizador automático y portón trasero eléctrico. También acceso sin llave y arranque por botón. La instrumentación es digital. El sistema multimedia incluye Apple CarPlay, Android Auto, radio DAB, Bluetooth y USB.