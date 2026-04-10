BAIC X75: el SUV familiar que combina lujo, tecnología y precio desde 29.995 euros

Busca posicionarse como una de las alternativas más atractivas del segmento familiar

El habitáculo ha sido concebido para maximizar el confort de los cinco ocupantes

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El nuevo BAIC X75 aterriza en el mercado español con una propuesta centrada en ofrecer mucho equipamiento, tecnología y espacio interior a un precio competitivo. Importado por Grupo Invicta, este SUV de tamaño medio busca posicionarse como una de las alternativas más atractivas del segmento familiar gracias a su completo equipamiento de serie y una destacada relación valor-precio.

El mercado español de SUV continúa ampliando su oferta con la llegada del nuevo BAIC X75, un modelo que ya admite pedidos y que pretende abrirse hueco entre las opciones familiares más competitivas del segmento medio. El vehículo se ofrece desde 34.995 euros al contado o 29.995 euros financiado.

Con 4,75 metros de longitud, el BAIC X75 se sitúa dentro del segmento D-SUV, apostando por unas proporciones sólidas y una estética moderna que busca transmitir robustez y presencia en carretera. Su diseño combina líneas fluidas con una buena imagen, cercana a modelos de categorías superiores.

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Bajo el capó equipa un motor gasolina 1.5 turbo que desarrolla 177 CV, asociado a una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades. Este conjunto mecánico prioriza el equilibrio entre prestaciones y eficiencia, adaptándose tanto a desplazamientos urbanos como a viajes largos por carretera.

El interior constituye uno de los principales argumentos del modelo. El habitáculo ha sido concebido para maximizar el confort de los cinco ocupantes, con asientos tapizados en cuero que incorporan funciones de calefacción, ventilación y masaje. A ello se suma un techo panorámico practicable de 1,3 metros que incrementa la luminosidad interior y mejora la sensación de amplitud. El sistema incluye cierre automático en caso de lluvia o circulación a alta velocidad, reforzando el aislamiento acústico y el confort general.

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La digitalización también ocupa un papel protagonista. El salpicadero se organiza en torno a tres pantallas: una instrumentación digital de 7 pulgadas, una pantalla central táctil HD de 12,3 pulgadas para el sistema multimedia y un tercer display situado en la consola flotante desde el que se controlan la climatización bizona y diversas funciones de confort. Esta configuración refuerza la orientación tecnológica del modelo y facilita una interacción intuitiva con el vehículo.

Según Julián Alonso, presidente de Grupo Invicta, el lanzamiento responde a la demanda actual del mercado, donde los clientes priorizan tecnología, confort y precio competitivo. El directivo destaca además el respaldo industrial de BAIC, uno de los mayores grupos automovilísticos chinos y socio de fabricantes internacionales, como garantía de solidez del producto.

El BAIC X75 llega acompañado de una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros y apoyado por una red de 25 concesionarios oficiales en España.