Hyundai Boulder Concept: el SUV que anticipa la futura pick-up americana

Muestra la estrategia de la marca para competir en el exigente segmento de pick-ups medianas antes de 2030

El desarrollo del Boulder Concept ha corrido a cargo del estudio Hyundai Design North America

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Hyundai ha sorprendido en el Salón del Automóvil de Nueva York 2026 con el Boulder Concept, un prototipo que adelanta la llegada de su primera plataforma con chasis independiente en Estados Unidos. Este SUV conceptual no solo muestra un nuevo lenguaje de diseño, sino también la estrategia de la marca para competir en el exigente segmento de pick-ups medianas antes de 2030.

El Hyundai Boulder Concept ha protagonizado uno de los estrenos más llamativos del Salón Internacional del Automóvil de Nueva York 2026. Este prototipo de SUV representa un paso clave en la expansión de la firma coreana dentro del mercado estadounidense, donde los vehículos con chasis de largueros y travesaños siguen siendo sinónimo de robustez, trabajo y aventura.

El modelo anticipa una arquitectura completamente nueva de tipo body-on-frame, una solución técnica tradicional en camionetas y todoterrenos puros que permite mejorar las capacidades de carga, remolque y resistencia fuera del asfalto. Sobre esta base nacerá una futura pick-up mediana de producción que Hyundai prevé lanzar antes de que finalice la década.

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El desarrollo del Boulder Concept ha corrido a cargo del estudio Hyundai Design North America, situado en California, con un enfoque claramente orientado a las preferencias del público estadounidense. La compañía busca atraer nuevos clientes y entrar en segmentos donde hasta ahora no tenía presencia relevante, reforzando su posicionamiento en Norteamérica con productos específicos.

Según José Muñoz, presidente y CEO de Hyundai Motor Company, los futuros modelos con chasis independiente forman parte de una ofensiva de producto más amplia que contempla hasta 36 nuevos lanzamientos en la región antes de 2030. Todos ellos seguirán una misma filosofía: diseñados, desarrollados y fabricados en Estados Unidos utilizando acero producido localmente por Hyundai.

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El diseño exterior del Boulder Concept gira en torno al lenguaje estético denominado “Art of Steel”, que transforma las cualidades estructurales del acero en un estilo escultórico y funcional. La carrocería presenta una silueta robusta de dos volúmenes, con cabina elevada para mejorar la visibilidad y transmitir sensación de dominio sobre cualquier terreno.

Entre sus rasgos más distintivos destacan las ventanas superiores tipo safari, las puertas de apertura inversa que facilitan el acceso lateral y un portaequipajes integrado con malla metálica para aumentar la capacidad de carga. El acabado Liquid Titanium refuerza su apariencia tecnológica y resistente.

El inicio de una nueva era

El enfoque todoterreno se refleja también en su generosa altura libre al suelo y en los neumáticos específicos de 37 pulgadas, acompañados por una rueda de repuesto exterior montada en el portón trasero. Elementos como ganchos de remolque y manillas incorporan materiales reflectantes para mejorar la visibilidad en entornos de baja iluminación.

El portón trasero de doble bisagra, capaz de abrirse hacia ambos lados, y la ventanilla posterior abatible añaden versatilidad para transportar objetos largos o mejorar la ventilación durante la marcha. Hyundai concibe además el vehículo como una base personalizable, pensada para integrar accesorios según el estilo de vida del usuario.

En el interior, el concepto apuesta por la funcionalidad y la durabilidad. Los materiales reforzados en zonas de contacto frecuente y la presencia de controles físicos buscan facilitar el manejo incluso en conducción off-road. El habitáculo configurable incluye mesas plegables que permiten trabajar o descansar en plena naturaleza.

Aunque el Boulder Concept sigue siendo un ejercicio de diseño, marca el rumbo estratégico de Hyundai hacia vehículos más robustos y orientados a la aventura. Su futura pick-up mediana simboliza la entrada definitiva de la marca en uno de los segmentos más competitivos y rentables del mercado estadounidense, combinando producción local, ingeniería específica y una identidad visual completamente nueva.