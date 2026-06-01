Incorpora diez unidades para reforzar su flota con vehículos todoterreno preparados para actuar en emergencias, áreas rurales y condiciones extremas

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La Policía Nacional incorpora diez INEOS Grenadier para reforzar su flota con vehículos todoterreno preparados para actuar en emergencias, áreas rurales y condiciones extremas.

La Policía se gasta casi 800.000 euros en diez todoterreno de INEOS. Llevan motor BMW, ruedas BFGoodrich All-Terrain T/A y bloqueo de diferencial. Diez unidades del INEOS Grenadier para su flota operativa con el objetivo de mejorar la capacidad de intervención de las UIP (Unidades de Intervención Policial) en escenarios especialmente complejos.

Los nuevos vehículos todoterreno prestarán servicio en todo el territorio nacional y han sido seleccionados por su robustez mecánica, fiabilidad y capacidad para desenvolverse en terrenos donde un vehículo convencional encuentra serias limitaciones.

La incorporación responde a la necesidad de contar con medios preparados para actuar en áreas rurales, regiones montañosas, espacios naturales o zonas afectadas por fenómenos meteorológicos adversos. En este tipo de operaciones, la movilidad y la resistencia mecánica resultan fundamentales para garantizar tanto la eficacia policial como la seguridad de los agentes desplegados.

Diseñado para situaciones límite

El INEOS Grenadier ha sido desarrollado con una filosofía clásica de auténtico todoterreno. Su estructura de chasis de largueros y travesaños, la tracción permanente a las cuatro ruedas y su elevada capacidad fuera del asfalto lo convierten en una herramienta especialmente útil para cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

La Policía Nacional apenas ha necesitado modificar los vehículos antes de incorporarlos al servicio. Más allá de la instalación de iluminación operativa, sirenas y elementos específicos de seguridad, los Grenadier mantienen prácticamente intacta la configuración con la que salen de fábrica. Esa capacidad operativa inmediata fue uno de los factores decisivos durante el proceso de licitación.

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Los Mossos d’Esquadra también optaron por el Ineos Grenadier hace más de un año, aunque en este caso solo fue una unidad y destinada a desplazar al Centro de Mando Avanzado en situaciones extremas.

Tony Lewis, responsable de Flotas de INEOS Automotive, explica que cada vez más organismos públicos europeos confían en el modelo británico para misiones críticas. “La incorporación de la Policía Nacional española confirma el crecimiento de una red de flotas oficiales que ya utilizan el Grenadier en distintos países europeos”.

El todoterreno nacido entre pintas de cerveza

La historia del INEOS Grenadier también ha contribuido a reforzar su imagen de vehículo singular. El proyecto nació en 2017 durante una conversación informal entre Jim Ratcliffe y varios amigos en el pub The Grenadier, situado en el exclusivo barrio londinense de Belgravia. Allí surgió la idea de crear un sucesor espiritual del clásico Land Rover Defender tras el fin de su producción.

Ratcliffe, fundador del gigante químico INEOS y una de las mayores fortunas británicas, decidió transformar aquella ocurrencia en un proyecto industrial. Desde 2023, el Grenadier acumula más de 36.000 unidades vendidas en Europa, África, Oriente Medio, Australia y Norteamérica.

El propio pub The Grenadier exhibe ahora una placa conmemorativa que reconoce el lugar como el origen oficial del vehículo. El reconocimiento forma parte de la certificación World Origin Site, reservada a enclaves relacionados con hitos históricos del automóvil.