Toyota recupera el espíritu de sus todoterrenos más legendarios con un modelo más tecnológico que nunca

Coches y Motos 25 MAY 2026 - 12:02h.

Está electrificado, sí, pero no pierde ni una de sus capacidades

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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El nuevo Toyota Land Cruiser mantiene viva una de las sagas más importantes del mundo del todoterreno. Toyota ha decidido conservar su esencia clásica. Pero también ha añadido mucha más tecnología, confort y equipamiento. El resultado es un SUV robusto, preparado para todo y mucho más moderno que antes.

Toyota apuesta por un diseño inspirado en los Land Cruiser históricos. Las formas cuadradas regresan. También vuelven los pasos de rueda marcados y una imagen mucho más aventurera. Aun así, el modelo transmite sofisticación. El frontal incorpora tecnología LED y detalles modernos que refuerzan su carácter premium.

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El Toyota Land Cruiser también mira hacia el futuro

El comportamiento fuera del asfalto sigue siendo espectacular. Toyota incorpora bloqueo de diferencial trasero, sistema Multi-Terrain, control de descenso y suspensión preparada para terrenos complicados. Además, el conductor dispone de cámara de 360º, monitor Multi-Terrain y modos específicos para barro, arena o roca.

El Land Cruiser mide 4.925 mm de largo, 1.980 mm de ancho y cuenta con una batalla de 2.850 mm. Además, puede configurarse con cinco o siete plazas. El maletero alcanza los 640 litros en la versión de cinco asientos. Con siete plazas disponibles, la capacidad baja hasta 120 litros.

Toyota anuncia este todoterreno desde 66.500 euros al contado. Financiado, el precio sube hasta 85.150 euros según la web oficial de la marca. A cambio, ofrece muchísimo equipamiento y una capacidad off-road muy superior a la mayoría de SUV modernos que apenas pisan tierra.

Las capacidades de siempre, pero más eficiente

La versión de acceso utiliza un motor diésel 2.8 litros asistido por un sistema de hibridación ligera MHEV. Desarrolla 204 CV y cuenta con la etiqueta ECO de la DGT. Toyota combina esta mecánica con cambio automático de ocho velocidades y tracción total. El Land Cruiser acelera de 0 a 100 km/h en 12,7 segundos y alcanza 175 km/h.

El equipamiento también sorprende. El Land Cruiser incluye pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, sistema de sonido JBL con 14 altavoces y Head-Up Display. Toyota añade asientos calefactados y ventilados, volante térmico y llave digital. Así, el mítico todoterreno japonés combina tradición, capacidad off-road y un nivel tecnológico mucho más avanzado que nunca.