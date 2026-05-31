Coches y Motos 31 MAY 2026 - 22:36h.

El Tiguan tiene un rival muy top que llega desde Japón

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El mercado de los SUV compactos cuenta con una competencia cada vez más intensa. En este escenario, modelos como el Volkswagen Tiguan han conseguido consolidar una posición privilegiada gracias a su popularidad, su amplia gama mecánica y una imagen muy asentada entre los conductores europeos. Sin embargo, existen alternativas que, pese a disfrutar de una menor presencia comercial, ofrecen argumentos suficientes para convertirse en opciones especialmente atractivas.

Uno de esos modelos es el Mazda CX-5. El SUV japonés lleva años siendo uno de los pilares fundamentales de la marca y continúa demostrando que la experiencia, la calidad de fabricación y una filosofía propia pueden seguir marcando diferencias en un segmento dominado por la estandarización. Aunque sus cifras de ventas suelen quedar por detrás de algunos de sus rivales más mediáticos, sigue siendo una de las propuestas más equilibradas de la categoría.

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La fórmula del CX-5 se basa en una combinación muy concreta de elementos: diseño elegante, elevada calidad percibida, motores eficientes y una experiencia de conducción que destaca por encima de la media. Todo ello acompañado por un precio que resulta especialmente competitivo frente a algunos de sus principales competidores europeos.

Calidad, diseño y confort como principales argumentos

Desde su lanzamiento, el CX-5 ha sido uno de los modelos que mejor ha representado el lenguaje de diseño Kodo de Mazda. Sus líneas fluidas, las proporciones equilibradas y una imagen que combina deportividad y elegancia permiten que siga manteniendo una presencia moderna pese al paso de los años.

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El frontal transmite personalidad gracias a una gran parrilla integrada entre unos grupos ópticos estilizados que aportan una imagen sofisticada. La vista lateral refleja un trabajo muy cuidado en las superficies de la carrocería, mientras que la zaga mantiene un diseño limpio y atractivo que evita recurrir a soluciones excesivamente llamativas.

En el interior es donde el SUV japonés consigue marcar mayores diferencias. Mazda ha apostado por una presentación orientada a la calidad y la ergonomía, con materiales que ofrecen una sensación claramente superior a la habitual en muchos modelos generalistas. Los ajustes son precisos y la disposición de los mandos facilita una utilización intuitiva durante la conducción.

La habitabilidad también constituye uno de sus puntos fuertes. Las plazas delanteras destacan por su confort, mientras que los ocupantes de la segunda fila disfrutan de un espacio suficiente para viajar con comodidad. A ello se suma un maletero generoso que permite afrontar desplazamientos familiares o escapadas de larga distancia sin problemas de capacidad.

Etiqueta ECO y una conducción diferente a la de sus rivales

Uno de los aspectos más interesantes del Mazda CX-5 es su apuesta por tecnologías destinadas a mejorar la eficiencia sin comprometer el agrado de conducción. Las versiones equipadas con sistemas de hibridación ligera permiten acceder a la etiqueta ECO, una ventaja cada vez más importante en numerosas ciudades y áreas metropolitanas.

Esta tecnología contribuye a reducir el consumo y las emisiones, además de mejorar la suavidad de funcionamiento durante determinadas fases de conducción. Mazda ha desarrollado estas soluciones manteniendo una respuesta natural del motor y una sensación al volante que continúa siendo una de las referencias del segmento.

Cabe destacar que la marca japonesa siempre ha concedido una gran importancia al comportamiento dinámico de sus vehículos. El CX-5 no es una excepción. Su chasis ofrece un equilibrio notable entre confort y estabilidad, proporcionando una conducción precisa y agradable tanto en trayectos urbanos como en carretera.

Por otro lado, el equipamiento disponible incluye una completa dotación de asistentes de seguridad, sistemas de ayuda a la conducción y tecnologías de conectividad que permiten mantener al modelo plenamente actualizado frente a alternativas más recientes. Todo ello se complementa con una oferta económica competitiva que refuerza aún más su atractivo.

El Mazda CX-5 continúa demostrando que existen opciones capaces de competir de tú a tú con los SUV más populares del mercado. Su combinación de calidad, eficiencia, confort y comportamiento dinámico lo convierten en una de las alternativas más interesantes para quienes buscan un vehículo equilibrado sin asumir el coste de algunas de las referencias más conocidas del segmento.