La nueva Triumph Scrambler es la más bonita de la historia de la marca

Coches y Motos 11 ABR 2026 - 05:39h.

Ofrece un aire más adventure y desenfadado que nunca

La Triumph más pija, y más atractiva, de la historia

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En Triumph se han pasado el juego con la Scrambler 400 XC, una moto que calificamos como la más bonita de la historia de la marca, ya que es absolutamente espectacular, y no somos capaces de encontrarle ningún punto débil. Se puede manejar sin problema aunque tan solo dispongas del carné A2, y el resultado es simplemente espectacular. Han trabajado a fondo en todos los detalles de la moto, desde el diseño hasta las prestaciones, y no nos puede enamorar más.

Ofrece un aire más adventure y desenfadado que nunca, con algunas modificaciones que nos encantan, y está disponible en tres colores distintos, como son el amarillo, el negro y el blanco. Una de las cosas que más nos gustan de esta moto es su propulsor de 400 centímetros cúbicos de cilindrada, con distribución de doble árbol de levas, cuatro válvulas y refrigeración líquida, que entrega una potencia de 40 CV a 8.000 revoluciones por minuto, y un par motor de 37,5 Nm a 6.500 rpm.

Todo esto, asociado a una caja de cambios de seis velocidades con embrague asistido anti-rebote, cuyo accionamiento es mecánico. Tanto el acelerador electrónico como el sistema de gestión de la inyección llevan la firma de Bosch, y en el equipamiento no le falta una pantalla LCD combinada con un velocímetro analógico para reforzar esa imagen retro y scrambler. Las ópticas son full LED, y hay disponibles una serie de accesorios extra, con coste adicional.

La Triumph Scrambler 400 XC puede ser tuya por 7.145 euros

No esperes más para hacerte con esta Triumph Scrambler 400 XC, pues creemos que ya te hemos dado argumentos de sobra para que la quieras adquirir. Y lo único que necesitarás hacer es invertir un total de 7.145 euros, una cifra que queda totalmente justificada desde el minuto uno, sin duda alguna.