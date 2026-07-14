El nuevo Kia XCeed revoluciona el mercado por 19.860 euros

El crossover coreano se renueva con un diseño vanguardista, doble pantalla digital, máxima seguridad y motores híbridos adaptados para el conductor europeo actual

Mazda CX-6e: hasta 484 km “eléctricos” y carga en 24 minutos

Compartir







El nuevo Kia XCeed llega al mercado europeo para consolidarse como una propuesta integral y equilibrada dentro del competitivo segmento C. Concebido especialmente para clientes con un estilo de vida activo que priorizan la versatilidad urbana, este crossover combina estética y utilidad. Desarrollado en colaboración con el Centro Técnico Europeo de Hyundai Motor, el modelo se ha diseñado y probado en carreteras de España y Suecia. Su comercialización oficial arranca con un precio sumamente competitivo desde 19.860 euros, incluyendo el IVA y el transporte.

Fiel a la filosofía de diseño «Opposites United» de la marca coreana, el vehículo luce un capó y un paragolpes delantero totalmente remodelados que integran la distintiva parrilla tiger nose. Los grupos ópticos delanteros, las aletas laterales y las llantas de aleación de 16 y 18 pulgadas refuerzan notablemente su identidad visual. En la zaga, el portón y el paragolpes rediseñados aportan una apariencia más ancha y moderna. El habitáculo se actualiza con un salpicadero superior optimizado, nuevos materiales que elevan la calidad percibida y un selector de marchas ergonómico.

PUEDE INTERESARTE Lamborghini Urus SE Performante: la nueva bestia híbrida de 812 CV

Innovación digital en el habitáculo

El apartado tecnológico es uno de los pilares fundamentales de esta renovación. El conductor dispone de un sofisticado sistema de infoentretenimiento compuesto por una doble pantalla digital de 12,3 pulgadas cada una. Esta configuración multimodal permite gestionar de forma intuitiva la navegación, los datos de conducción y la climatización, minimizando las distracciones al volante. Además, la conectividad se potencia mediante el sistema Kia Connect, compatible con servicios en la nube y diagnósticos en tiempo real. La inclusión de la tecnología Digital Key 2.0 facilita el acceso y manejo del coche a través de dispositivos inteligentes.

PUEDE INTERESARTE Francia revive el mito: el 2 CV Cocorico cumple 40 años desde el Mundial de México

El confort de marcha experimenta una notable mejoría gracias a las modificaciones introducidas en la suspensión trasera y a la optimización del aislamiento frente a ruidos y vibraciones. Estas actualizaciones garantizan un habitáculo silencioso y refinado, ideal para viajes de larga distancia. Asimismo, los modos de conducción «Normal» y «Sport» han sido recalibrados para ofrecer una diferenciación más clara en la respuesta dinámica. A pesar de una reducción de 15 milímetros en el voladizo delantero para ganar agilidad, el vehículo conserva un maletero de 426 litros de capacidad.

Asistencia avanzada y motores eficientes

En el ámbito de la seguridad activa, el crossover incorpora un conjunto ampliado de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). Entre las tecnologías más destacadas se encuentran la Asistencia de conducción en carretera (HDA), el Asistente de ángulo muerto (BCA) y el Asistente de prevención de colisión con tráfico trasero cruzado (RCCA), que puede aplicar los frenos automáticamente. Para las maniobras de estacionamiento, cuenta con sensores perimetrales, cámara de asistencia trasera (RVM) y el sistema de asistencia para evitar colisiones frontales (FCA 1.5), capaz de detectar peatones y ciclistas.

PUEDE INTERESARTE Cómo es el nuevo Skoda Peaq, el Coche Rojo del Tour de Francia 2026

Finalmente, la gama mecánica se adapta a las normativas europeas actuales con eficientes opciones de gasolina y tecnologías híbridas ligeras (MHEV), cuyas variantes reducen el maletero a 380 litros. El motor de acceso T-GDI de 1,0 litros desarrolla 115 caballos de potencia y se asocia a una caja manual o de doble embrague con siete velocidades (7DCT). Por su parte, el bloque T-GDI de 1,6 litros se ofrece con potencias de 150 y 180 caballos, combinado exclusivamente con la transmisión automática 7DCT, asegurando una experiencia de conducción fluida.