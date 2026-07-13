Mazda CX-6e: hasta 484 km “eléctricos” y carga en 24 minutos

Mazda entra de lleno en el segmento de los SUV eléctricos medianos

Mazda democratiza el CX-30, el SUV que enamora por su calidad de acabados y eficiencia

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Mazda entra de lleno en el segmento de los SUV eléctricos medianos con el nuevo CX-6e, un modelo que combina prestaciones, conectividad avanzada y un amplio paquete de seguridad. El fabricante japonés apuesta por una configuración de propulsión trasera con un motor eléctrico de 190 kW (258 CV) y 290 Nm de par, asociado a una batería LFP de 78 kWh.

Con esta combinación, el CX-6e ofrece una autonomía de hasta 484 kilómetros y admite carga rápida en corriente continua de hasta 200 kW, suficiente para pasar del 10% al 80% de la batería en 24 minutos.

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Tres modos de conducción y filosofía Jinba Ittai

Mazda ha desarrollado tres programas de conducción para adaptar el comportamiento del vehículo a diferentes situaciones. El modo Normal prioriza el confort diario, el modo Sport proporciona una respuesta más inmediata del acelerador y una dirección más firme, mientras que el modo Individual permite configurar de forma personalizada la aceleración, la frenada regenerativa y la asistencia de la dirección.

La marca mantiene así su conocida filosofía Jinba Ittai, centrada en reforzar la conexión entre conductor y vehículo.

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Un habitáculo digital pensado para el conductor

El interior incorpora un gran Head-Up Display que proyecta información de conducción, navegación y alertas de seguridad directamente sobre el parabrisas. A ello se suma una pantalla táctil dividida de 26 pulgadas que permite al pasajero delantero acceder a distintas funciones sin interferir en la conducción.

El sistema multimedia ofrece una estructura de menús simplificada y puede controlarse mediante la pantalla táctil, los mandos del volante o el reconocimiento de voz, disponible en nueve idiomas. También incorpora control por gestos para seleccionar rutas o gestionar la reproducción musical sin necesidad de tocar ningún botón.

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La conectividad incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de dos aplicaciones específicas: Mazda6e & CX-6e, que permite compartir una llave digital con hasta tres usuarios, y Mazda Charging, destinada a localizar y pagar puntos de carga públicos en Europa.

Confort para todos los ocupantes

Mazda ha prestado especial atención al confort de los pasajeros traseros. Una pantalla táctil específica permite controlar la climatización, el parasol y la posición del asiento del copiloto para ganar espacio para las piernas.

El sistema de sonido de 23 altavoces añade funciones poco habituales en el segmento. Los altavoces integrados en los reposacabezas delanteros permiten al conductor mantener conversaciones telefónicas privadas o escuchar indicaciones de navegación sin molestar al resto de ocupantes, mientras el copiloto puede reproducir su propia música mediante Bluetooth.

La versión Takumi Plus incorpora retrovisores laterales y espejo interior digitales, con un campo de visión ampliado y mejor visibilidad en condiciones de poca luz o cuando el maletero está completamente cargado.

Seguridad de serie

El CX-6e contará de serie con un completo paquete de ayudas a la conducción que incluye frenada automática de emergencia, control avanzado de ángulo muerto, asistente de tráfico y crucero, mantenimiento de carril de emergencia y control de crucero adaptativo por radar.

Entre las funciones más destacadas figura el Sistema de detección interior infantil, capaz de alertar al conductor si detecta la presencia de un niño en las plazas traseras al abandonar el vehículo. Todos los acabados incorporarán además nueve airbags, incluido un airbag central entre los asientos delanteros.

Con esta propuesta, Mazda busca competir en uno de los segmentos eléctricos de mayor crecimiento en Europa, combinando autonomía, tecnología y un elevado nivel de equipamiento desde las versiones de acceso. El nuevo Mazda CX-6e llegará a los concesionarios europeos a finales del verano de 2026, convirtiéndose en uno de los lanzamientos eléctricos más importantes de la marca japonesa en los próximos años.