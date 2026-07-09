Renault pone al alcance el Symbioz, el SUV que convence a quienes buscan tecnología y bajo consumo

Coches y Motos 09 JUL 2026 - 11:33h.

Este crossover híbrido es una de las compras más inteligentes del momento

El nuevo Renault eléctrico es el utilitario más bonito que ha creado Renault y deja en evidencia a alternativas mucho más caras

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Renault continúa ampliando su oferta de SUV electrificados con una propuesta que busca conquistar a quienes necesitan un coche práctico para el día a día, pero también cómodo para viajar en familia. El Renault Symbioz se sitúa entre el Captur y el Austral dentro de la gama de la marca francesa y llega con argumentos muy sólidos: un habitáculo amplio, una eficiente mecánica híbrida, un elevado nivel tecnológico y unas promociones que lo convierten en una alternativa muy competitiva dentro de su segmento.

Su planteamiento está pensado para quienes buscan un vehículo polivalente, con dimensiones contenidas para moverse con facilidad por ciudad, pero con suficiente espacio para afrontar escapadas y largos desplazamientos sin renunciar al confort. Todo ello acompañado por un consumo muy reducido y la etiqueta ECO de la DGT.

Un SUV espacioso con un interior moderno y muy conectado

Aunque comparte plataforma con otros modelos de Renault, el Symbioz apuesta por una carrocería más larga que permite ofrecer un interior especialmente aprovechable. Los pasajeros de las plazas traseras disfrutan de un buen espacio para las piernas y la cabeza, mientras que el maletero ofrece una capacidad muy competitiva dentro de la categoría.

Uno de los elementos más prácticos es la banqueta trasera deslizante, que permite aumentar el espacio para los ocupantes o priorizar la capacidad de carga según las necesidades de cada momento. Este detalle convierte al Symbioz en un SUV especialmente interesante para familias o conductores que necesitan un vehículo versátil.

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El diseño exterior sigue la nueva identidad estética de Renault, con un frontal moderno, grupos ópticos LED muy estilizados y unas líneas limpias que transmiten una imagen elegante sin caer en excesos deportivos. Es un modelo que apuesta por la sobriedad, pero con suficiente personalidad para destacar frente a muchos de sus rivales.

En el habitáculo, la tecnología adquiere un gran protagonismo. El cuadro de instrumentos digital se complementa con una gran pantalla táctil vertical que integra el sistema OpenR Link desarrollado junto a Google. Gracias a ello, el conductor puede acceder fácilmente a navegación conectada, aplicaciones, control por voz y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

La calidad de construcción también supone uno de sus puntos fuertes, con materiales agradables al tacto, buenos ajustes y un aislamiento acústico que contribuye a mejorar el confort durante los viajes.

Un sistema híbrido eficiente para reducir el consumo en cualquier recorrido

El Renault Symbioz apuesta por una mecánica híbrida E-Tech que combina un motor de gasolina con un sistema eléctrico diseñado para reducir el consumo de combustible sin necesidad de recargar la batería mediante un enchufe.

En ciudad, el vehículo puede circular durante buena parte del tiempo utilizando únicamente el motor eléctrico, ofreciendo una conducción silenciosa, suave y especialmente eficiente. En carretera mantiene un comportamiento equilibrado, con potencia suficiente para afrontar adelantamientos o incorporaciones con total seguridad.

La suspensión está claramente enfocada al confort, absorbiendo bien las irregularidades del firme y proporcionando una sensación de estabilidad muy agradable incluso cuando se recorren muchos kilómetros seguidos. La dirección resulta precisa y facilita las maniobras tanto en entornos urbanos como en carreteras secundarias.

El equipamiento disponible también destaca por su amplitud. Dependiendo de la versión, puede incorporar control de crucero adaptativo, asistentes avanzados de conducción, cámara de visión 360 grados, climatizador automático, acceso sin llave, portón trasero eléctrico, asientos calefactados y numerosos sistemas de seguridad activa.

Con las promociones actuales, el Renault Symbioz mejora todavía más su relación entre precio, tecnología y eficiencia. Es un SUV pensado para quienes priorizan el bajo consumo, el confort y la practicidad, sin renunciar a un diseño moderno y a un equipamiento capaz de competir con modelos de categorías superiores.