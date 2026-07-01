Coches y Motos 01 JUL 2026 - 09:46h.

La marca japonesa sigue apostando por aumentar su oferta eléctrica

El nuevo Mazda CX-80 confirma que Mazda fabrica uno de los SUV más atractivos del mundo

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Mazda continúa ampliando su apuesta por la electrificación con un modelo que supone un antes y un después dentro de su gama. El nuevo Mazda CX-6e nace con el objetivo de competir en uno de los segmentos más exigentes del mercado: el de los SUV eléctricos familiares. Lo hace manteniendo la filosofía que siempre ha caracterizado a la firma japonesa, basada en un diseño elegante, una elevada calidad de fabricación y una experiencia de conducción muy refinada.

Con este lanzamiento, Mazda demuestra que puede plantar cara a fabricantes consolidados en el mercado eléctrico ofreciendo un producto muy completo, con una imagen que destaca por encima de muchos de sus rivales y un planteamiento pensado para quienes buscan un coche espacioso, cómodo y preparado para recorrer muchos kilómetros.

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Un diseño que lleva el estilo de Mazda a una nueva dimensión

El CX-6e representa una importante evolución del lenguaje de diseño de Mazda. La marca ha sabido adaptar su filosofía Kodo al mundo de la movilidad eléctrica, creando un SUV de líneas limpias, muy aerodinámicas y con una presencia que transmite elegancia desde cualquier ángulo.

El frontal apuesta por una interpretación moderna de la característica parrilla de Mazda, acompañada de unos grupos ópticos LED muy estilizados que aportan una imagen tecnológica sin perder la personalidad de la marca. La vista lateral destaca por una silueta fluida y unas proporciones muy equilibradas, mientras que la parte trasera incorpora unos pilotos horizontales que refuerzan la sensación de anchura.

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El interior también supone un importante salto de calidad. El salpicadero presenta un diseño minimalista donde predominan las superficies limpias y las pantallas digitales, creando un ambiente moderno y sofisticado. Los materiales utilizados transmiten una elevada sensación de calidad y los ajustes reflejan el cuidado por el detalle que caracteriza a Mazda.

La amplitud es otro de sus puntos fuertes. Tanto el conductor como los pasajeros disfrutan de un espacio generoso, mientras que las plazas traseras ofrecen un elevado nivel de comodidad para viajar en familia. A ello se suma un maletero de gran capacidad que facilita transportar equipaje, carritos infantiles o cualquier objeto voluminoso sin renunciar al confort.

Tecnología, autonomía y confort para viajar sin preocupaciones

El nuevo CX-6e ha sido desarrollado pensando en quienes buscan un coche eléctrico capaz de afrontar cualquier tipo de desplazamiento. Sus diferentes configuraciones permiten disfrutar de una autonomía suficiente para realizar largos viajes con tranquilidad, mientras que la posibilidad de utilizar carga rápida reduce considerablemente los tiempos de espera durante las recargas.

La conducción mantiene ese carácter refinado tan propio de Mazda. El funcionamiento silencioso del sistema eléctrico, la entrega inmediata de potencia y una suspensión cuidadosamente ajustada consiguen que el vehículo resulte especialmente cómodo tanto en ciudad como en carretera.

El equipamiento tecnológico también se sitúa entre los más avanzados de la marca. Dependiendo de la versión, el CX-6e puede incorporar un sistema multimedia de última generación con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, instrumentación digital configurable, Head-Up Display, carga inalámbrica para smartphones, climatizador inteligente y un sofisticado sistema de sonido premium.

En materia de seguridad, Mazda incorpora un amplio conjunto de asistentes a la conducción. Entre ellos destacan el control de crucero adaptativo, el mantenimiento activo de carril, la frenada automática de emergencia, el detector de ángulo muerto, la cámara de visión de 360 grados y diferentes ayudas para facilitar tanto la conducción en carretera como las maniobras de aparcamiento.

El aislamiento acústico también merece una mención especial. La ausencia de ruido mecánico propia de un vehículo eléctrico se combina con un excelente trabajo de insonorización, creando un ambiente muy agradable durante cualquier trayecto.

Con el CX-6e, Mazda demuestra que está preparada para competir con los mejores SUV eléctricos del mercado. Su diseño elegante, un interior de gran calidad, un elevado nivel tecnológico y unas prestaciones pensadas para el uso familiar hacen que sea una de las propuestas más interesantes de su categoría. Un modelo que combina estilo, funcionalidad y eficiencia para ofrecer una alternativa capaz de mirar de frente a rivales mucho más caros.