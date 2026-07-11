El Mazda más bonito de la historia de la marca es de 2022

Coches y Motos 11 JUL 2026 - 18:51h.

Un todocamino para toda la familia que cada vez tiene más adeptos

Mazda tiene el coche híbrido que menos consume

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No todos los coches necesitan cifras espectaculares para dejar huella. En ocasiones basta con un diseño capaz de seguir llamando la atención varios años después de su lanzamiento. Eso es precisamente lo que ocurre con el Mazda CX-60, un SUV presentado en 2022 que muchos consideran el modelo más atractivo que ha fabricado la marca japonesa hasta la fecha.

El Mazda CX-60 demuestra que una marca generalista también puede fabricar un SUV con auténtico aire premium. Su diseño sigue siendo uno de los más elegantes del mercado, su calidad está fuera de toda duda y su gama mecánica ofrece alternativas eficientes y muy prestacionales.

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Elegante, espacioso y muy eficiente

Su estética transmite elegancia sin caer en excesos. También refleja la filosofía de Mazda, que apuesta por líneas limpias, materiales de calidad y una conducción refinada. El resultado es un SUV que puede mirar de tú a tú a propuestas de fabricantes premium, pero con un precio más contenido. Además, ofrece un amplio habitáculo y un maletero de 570 litros, ampliable hasta 1.726 litros.

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La gama arranca en 53.903 euros con una versión que ya ofrece un elevado nivel de calidad. Es una alternativa interesante para quienes buscan un vehículo confortable, bien equipado y pensado para viajar muchos kilómetros sin renunciar a un consumo ajustado.

La versión de acceso monta un motor diésel 3.3 asistido por un sistema microhíbrido. Desarrolla 200 CV y 450 Nm de par máximo. Está asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y a la tracción delantera. Completa el 0 a 100 km/h en 8,4 segundos, alcanza 212 km/h, homologa un consumo de 5,3 l/100 km y disfruta de la etiqueta ECO de la DGT.

También hay una variante híbrida enchufable

El acabado Prime-Line incluye una dotación muy completa. Incorpora llantas de aleación de 18 pulgadas, faros LED con lavafaros, cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, navegador, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, sistema Mazda Connect, alarma, control de ángulo muerto, retrovisores eléctricos calefactables y sensores de aparcamiento traseros.

Por encima se sitúa la variante híbrida enchufable, disponible desde 57.299 euros. Combina un motor 2.5 e-SKYACTIV de gasolina con un propulsor eléctrico para desarrollar 327 CV y 500 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos, alcanza 200 km/h, homologa un consumo de 1,5 l/100 km y puede recorrer hasta 63 kilómetros en modo eléctrico gracias a su batería de 17,8 kWh. Además, añade el acabado Exclusive-Line, con llantas de 20 pulgadas, Head-Up Display, asientos delanteros calefactados, acceso sin llave, volante calefactable y una presentación interior aún más cuidada.