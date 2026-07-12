Mazda pone al alcance el CX-5, el SUV que muchos creen perfecto para quienes buscan diseño y eficiencia

Coches y Motos 12 JUL 2026 - 13:28h.

La nueva generación de este SUV japonés sigue siendo una de las referencias del segmento

El nuevo Mazda CX-80 confirma que Mazda fabrica uno de los SUV más atractivos del mundo

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El mercado de los SUV compactos está repleto de alternativas, pero pocas han conseguido mantener una identidad tan marcada como el Mazda CX-5. El modelo japonés lleva años siendo una de las referencias para quienes buscan algo más que un vehículo práctico, combinando un diseño elegante con una conducción especialmente cuidada y una calidad percibida que lo acerca a propuestas de categorías superiores. Ahora, gracias a las promociones disponibles, se presenta como una opción todavía más interesante para quienes quieren estrenar un SUV equilibrado sin disparar el presupuesto.

Frente a rivales que centran buena parte de sus argumentos en la tecnología o el precio, el CX-5 apuesta por ofrecer una experiencia global muy refinada. Es un coche pensado para quienes valoran tanto el aspecto estético como el confort diario y la eficiencia, sin renunciar a unas prestaciones más que suficientes para cualquier tipo de desplazamiento.

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Un diseño que sigue siendo uno de sus grandes argumentos

Mazda lleva años apostando por un lenguaje de diseño propio que ha conseguido diferenciar claramente a sus modelos. El CX-5 mantiene esa filosofía con una carrocería elegante, líneas fluidas y una imagen que transmite dinamismo incluso cuando está parado. A diferencia de otros SUV con un aspecto más robusto o agresivo, el modelo japonés apuesta por la sofisticación.

El interior sigue la misma línea. El puesto de conducción está orientado al conductor, con materiales de buena calidad, un diseño limpio y una sensación de solidez que resulta evidente desde el primer momento. Todo está pensado para que el manejo sea intuitivo y para reducir al mínimo las distracciones durante la conducción.

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Además, el habitáculo ofrece espacio suficiente para cinco ocupantes y un maletero amplio, convirtiéndose en una opción muy válida tanto para el uso diario como para viajes familiares o escapadas de fin de semana.

Tecnología eficiente para viajar con comodidad

La gama del Mazda CX-5 incorpora una mecánica de gasolina con tecnología híbrida ligera, lo que le permite disfrutar de la etiqueta ECO. Esta solución mejora la eficiencia respecto a un motor convencional y facilita el acceso a las zonas de bajas emisiones que ya existen en muchas ciudades.

A ello se suma una transmisión automática que prioriza el confort de marcha y un comportamiento dinámico que continúa siendo uno de los aspectos más valorados del modelo. La dirección transmite precisión, la suspensión consigue un buen equilibrio entre comodidad y estabilidad y el conjunto ofrece una sensación de conducción muy agradable tanto en ciudad como en carretera.

El equipamiento también está a la altura de lo que se espera de un SUV moderno. Dependiendo del acabado elegido puede incorporar asistentes avanzados a la conducción, sistemas de conectividad compatibles con smartphones, climatizador automático, instrumentación digital, cámara de visión trasera y numerosos elementos destinados a mejorar tanto la seguridad como el confort.

Con las ofertas actuales, el Mazda CX-5 se convierte en una alternativa especialmente atractiva dentro del segmento de los SUV compactos. Su combinación de diseño, calidad de acabados, eficiencia y agrado de conducción hace que siga siendo uno de los modelos más interesantes para quienes buscan un coche versátil, elegante y preparado para afrontar tanto la rutina diaria como los viajes largos con total comodidad.