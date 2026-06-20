El nuevo Kia, para muchos el más bonito, tiene precios en Europa

Coches y Motos 20 JUN 2026 - 14:46h.

Kia renueva uno de sus iconos, que ya está a la venta en Polonia

Kia cambia de estrategia con uno de sus eléctricos

Compartir







Kia lleva años protagonizando una transformación espectacular. Lo que antes era una marca conocida por ofrecer coches prácticos y asequibles se ha convertido en un fabricante capaz de competir en diseño con firmas mucho más prestigiosas. Modelos como el EV6, el Sportage o el Sorento han cambiado la percepción de la marca. Ahora le toca el turno al nuevo Kia XCeed 2027, un modelo que para muchos será el coche más atractivo de toda la gama.

El nuevo XCeed conserva la característica silueta crossover que tan buenos resultados le ha dado. Sin embargo, incorpora un frontal completamente actualizado. Los nuevos faros verticales, la ausencia de una parrilla tradicional y unas líneas más suaves le otorgan una imagen mucho más moderna y sofisticada.

El nuevo Kia XCeed ya está a la venta en Europa

También hay cambios en la parte trasera. El diseño recuerda ligeramente al renovado Stonic, aunque con una personalidad propia. Además, la altura libre al suelo se ha reducido en 15 milímetros para mejorar la aerodinámica y reforzar su carácter dinámico. Los clientes podrán elegir entre nueve colores de carrocería y llantas de entre 16 y 18 pulgadas.

La gama estará formada por tres niveles de acabado: M, L y Business Line. Incluso el más sencillo llega muy bien equipado. Incluye faros Full LED, cuadro digital, pantalla táctil de 12,3 pulgadas, navegador, Apple CarPlay y Android Auto, cámara trasera, sensores de aparcamiento y numerosos asistentes de seguridad.

Tres versiones mecánicas y tres acabados

Los acabados superiores añaden elementos cada vez más demandados. Entre ellos destacan los asientos calefactados, el volante térmico, el climatizador bizona, el cargador inalámbrico para móviles, el control de crucero adaptativo o los sistemas avanzados de ayuda a la conducción en autopista. El acabado Business Line incorpora además asientos ventilados, tapicería de cuero sintético, equipo de sonido JBL y portón trasero inteligente.

En el apartado mecánico habrá tres alternativas. La versión de acceso utilizará un motor 1.0 T-GDI de 115 CV con cambio manual. Su precio parte de 23.498 euros. Por encima se situará el conocido 1.6 T-GDI de 150 CV, asociado a una transmisión automática de doble embrague. Dependiendo del acabado, costará 26.932 euros, 29.520 euros o 31.872 euros.

La versión más potente estará equipada con el motor 1.6 T-GDI de 180 CV y cambio automático de siete velocidades. Estará disponible con los acabados superiores por 30.696 euros o 33.048 euros. Son precios correspondientes al mercado polaco, pero sirven para anticipar la llegada de uno de los Kia más esperados de los próximos años. Un modelo que combina diseño, tecnología y una excelente relación entre precio y equipamiento.