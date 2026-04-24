El Kia de 2025 es el SUV más atractivo de la marca

Coches y Motos 24 ABR 2026 - 05:21h.

Una opción inteligente para familias que no tiene nada que envidiar de los más premium

Uno de los modelos más bonitos de Kia desaparece

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El Kia EV6 llega renovado en 2025, y lo hace con argumentos muy sólidos. No es un simple lavado de cara. Mejora su diseño, afina su tecnología y refuerza su posicionamiento. Desde el primer vistazo queda claro que Kia quiere dar un paso más. Para muchos, ya es el SUV más atractivo de la marca.

Su estética es uno de sus puntos más fuertes. Combina líneas muy marcadas con una silueta fluida, creando un conjunto moderno y muy equilibrado. La caída del techo tipo coupé le da personalidad. Y sus proporciones, con 4.695 mm de largo y 2.900 mm de batalla, aportan presencia. Es un coche que llama la atención sin necesidad de exagerar. Y rivaliza con el BMW iX3 o el Mercedes EQC, entre otros.

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Espacio para toda la familia y todo lo necesario tanto para el día a día como para viajes largos

En el interior también hay evolución. Se percibe calidad, mejores materiales y una sensación tecnológica muy conseguida. La doble pantalla curva de 12,3 pulgadas es protagonista, integrando el sistema Kia Connect con total fluidez. Todo está bien organizado. Y el espacio disponible, tanto delante como detrás, resulta muy aprovechable.

La gama mecánica es amplia y bien escalonada. La versión de acceso ofrece 170 CV y 350 Nm de par, con tracción trasera y una respuesta más que suficiente para el día a día. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos. Y gracias a su batería de 62,9 kWh, homologa 428 km de autonomía WLTP. Un equilibrio muy interesante.

Hasta 650 CV para la versión más top

Por encima, las versiones de 229 CV y 325 CV aportan un extra de prestaciones. Más aceleración. Más contundencia. Y en lo más alto, la variante de 650 CV marca la diferencia. Es rápida. Muy rápida. Un eléctrico que demuestra hasta dónde puede llegar la gama EV de Kia.

El equipamiento no decepciona. Desde el acabado Air ya incluye elementos muy completos. Llantas de 19 pulgadas, faros LED, sistema de arranque sin llave y control de crucero adaptativo con función Stop&Go. A esto se suma el sistema V2L, que permite alimentar dispositivos externos, y varios asistentes de seguridad avanzados.

Toca hablar del precio. Parte desde 40.230 euros sin incluir ayudas públicas. Una cifra competitiva si se tiene en cuenta todo lo que ofrece: diseño, tecnología y una gama mecánica muy variada.