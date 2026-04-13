El Kia EV6 es el coche más atractivo que jamás ha fabricado la marca

Coches y Motos 13 ABR 2026 - 22:48h.

Disponible en cuatro versiones mecánicas con hasta 650 CV de potencia

El eléctrico de moda en España es de Kia, y es un chollo

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El Kia EV6 ha marcado un antes y un después en la marca coreana. Tras su reciente restyling, su diseño ha ganado en presencia y sofisticación. Es más moderno. Más llamativo. Y, sobre todo, más tecnológico. Un modelo que demuestra hasta dónde ha llegado Kia.

A nivel de proporciones, es un coche equilibrado. Mide 4.695 mm de largo, con una generosa batalla de 2.900 mm. Esto se traduce en mucho espacio interior. También en un maletero muy aprovechable, con 490 litros, ampliables hasta 1.290 litros. Un coche práctico, pero con un aire deportivo.

Una de las joyas de la gama eléctrica de Kia que no te dejará indiferente

Su diseño es, sin duda, uno de sus puntos fuertes. Líneas afiladas. Firma lumínica muy reconocible. Y una estética que lo sitúa por delante de muchos rivales. Compite directamente con modelos como el Tesla Model 3 o el Mercedes CLA eléctrico, pero lo hace con una personalidad propia.

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En cuanto al precio, parte desde 40.230 euros, una cifra competitiva si tenemos en cuenta todo lo que ofrece. Desde el inicio incluye un nivel de equipamiento muy alto, con elementos que en otros modelos son opcionales. Es, sin duda, uno de los eléctricos con mejor relación entre precio y tecnología.

Disponible en cuatro versiones mecánicas

La versión de acceso ya convence. Ofrece 170 CV y 350 Nm, con tracción trasera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 186 km/h. Su batería de 62,9 kWh permite recorrer hasta 428 km según el ciclo WLTP. Más que suficiente para un uso diario.

Pero la gama no se queda ahí. Hay versiones más potentes y capaces. Una de 229 CV con hasta 582 km de autonomía, otra de 325 CV con tracción total y 533 km, y una variante extrema de 650 CV. Esta última convierte al EV6 en un coche realmente deportivo con 450 km de autonomía.

El equipamiento también está a la altura. Destaca la doble pantalla de 12,3 pulgadas, el sistema Kia Connect, el control de crucero adaptativo o la carga bidireccional V2L. Además, incluye asistentes avanzados de seguridad. En conjunto, un coche que combina diseño, prestaciones y tecnología como pocos en su categoría.