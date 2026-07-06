Lamborghini Urus SE Performante: la nueva bestia híbrida de 812 CV

El revolucionario Super SUV combina un motor V8 biturbo y tecnología eléctrica para alcanzar los 312 km/h

Marca un hito en rendimiento y sostenibilidad

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El Lamborghini Urus SE Performante redefine el concepto de Super SUV híbrido enchufable. Gracias a la sinergia entre su motor V8 biturbo de 4.0 litros y un propulsor eléctrico de imanes permanentes, este modelo alcanza una potencia combinada sin precedentes de 812 CV (596 kW) y un par máximo de 1000 Nm. La energía es suministrada por una batería de 25,9 kWh que permite circular en modo 100 % eléctrico durante más de 60 kilómetros. Con una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 3,3 segundos y una velocidad máxima de 312 km/h, el vehículo se sitúa en la cúspide de su categoría.

Innovación aerodinámica y chasis predictivo

La carrocería utiliza extensivamente fibra de carbono en el capó y los parachoques, logrando una reducción de peso de 32 kilogramos respecto al Urus SE y una relación peso-potencia de 3 kg/CV. Este diseño audaz disminuye la resistencia aerodinámica un 3 % e incrementa la carga delantera un 22 %. Asimismo, la refrigeración del sistema híbrido se optimiza mediante nuevas rejillas en el capó con conductos en forma de S, y los frenos mejoran su eficiencia un 8 % gracias a tomas NACA específicas.

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La gran revolución dinámica llega con la integración del sensor 6D, tecnología heredada del prototipo Fenomeno de 2025. Ubicado en el centro de gravedad, mide aceleraciones espaciales y velocidades angulares para anticipar el comportamiento del coche. Este ecosistema trabaja con la unidad de control IPB (Integrated Power Brake), un modulador continuo que elimina las brusquedades del ABS tradicional, aumentando la potencia de frenado un 10 % y deteniendo el vehículo de 200 a 0 km/h en menos de 130 metros.

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Suspensión inteligente y escape de titanio

El confort y la estabilidad vertical quedan a cargo del sistema AURA con suspensión neumática de doble cámara 2K2V y amortiguadores de doble válvula independiente. Esta arquitectura permite aislar las irregularidades del firme en trayectos urbanos y endurecer el chasis en circuito. El sistema reduce el balanceo de la carrocería en un 55 % y las vibraciones en un 25 % en comparación con el Urus Performante anterior. Además, las vías se ensanchan 16 milímetros para optimizar la respuesta lateral en curvas cerradas.

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En el habitáculo, el diseño "Siéntete como un piloto" destaca por pantallas de 12,3 pulgadas con interfaz hombre-máquina inspirada en el Revuelto, tapicería sostenible CorsaTex y botones de inspiración aeronáutica. Mediante el selector "Tamburo", el conductor puede alternar entre los modos Strada, Sport, Corsa y el nuevo modo Rally, calibrado específicamente para maximizar la diversión sobre superficies de tierra o grava.

Finalmente, la experiencia acústica se confía a un sistema de escape deportivo de titanio desarrollado junto a Akrapovic. Al eliminar la conexión en forma de X entre las bancadas de cilindros, se independizan las líneas de escape, reduciendo turbulencias y purificando el sonido. Con la ayuda de dos resonadores de Helmholtz afinados a 124 y 128 Hz, se mitigan las resonancias molestas a bajas revoluciones y se potencia el emblemático burbujeo de Sant'Agata Bolognese. El conjunto se completa con llantas de hasta 23 pulgadas y neumáticos Pirelli P Zero con tecnología Elect, garantizando un agarre óptimo para digerir la descomunal fuerza de esta fiera italiana.