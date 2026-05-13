Una exclusiva edición limitada de su superdeportivo híbrido enchufable con motor V12

Creada para rendir homenaje al mercado norteamericano.

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Lamborghini ha desvelado el Revuelto NA63, una exclusiva edición limitada de su superdeportivo híbrido enchufable con motor V12 creada para rendir homenaje al mercado norteamericano.

La firma italiana fabricará únicamente 63 unidades destinadas a Estados Unidos y Canadá, una cifra cargada de simbolismo porque recuerda 1963, el año en que Ferruccio Lamborghini fundó la compañía. Además, el lanzamiento coincide con la celebración del 63 aniversario de la marca en 2026.

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El Revuelto NA63 toma como base el nuevo Revuelto híbrido de altas prestaciones, aunque incorpora una decoración específica inspirada en la identidad cultural de Norteamérica y en el legado histórico de Lamborghini. La edición especial pretende reforzar el vínculo comercial y emocional de la marca con un mercado clave para su crecimiento global, especialmente dentro del segmento de los superdeportivos electrificados.

La configuración principal apuesta por una carrocería Blu Marinus acompañada de franjas en Rosso Mut y Bianco Monocerus Matt que recorren el capó delantero y otros elementos de la carrocería. Lamborghini explica que la combinación cromática representa tanto los colores de la bandera estadounidense como referencias visuales a Canadá. Los detalles rojos también aparecen en el splitter delantero, los faldones laterales y el difusor trasero para reforzar la imagen deportiva del conjunto.

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La marca ofrecerá además otras tres configuraciones opcionales con combinaciones de gris, blanco, azul, negro y naranja, permitiendo un elevado nivel de personalización para los clientes de esta serie limitada.

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Un homenaje al legado V12 de Lamborghini

Más allá de la estética exclusiva, el Revuelto NA63 mantiene intacta la tecnología del modelo convencional. El superdeportivo combina el tradicional motor V12 atmosférico de Lamborghini con un sistema híbrido de alto rendimiento que desarrolla una potencia total de 1.015 CV y un par máximo de 807 Nm.

Gracias a esta configuración electrificada, el modelo acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y supera los 350 km/h de velocidad máxima. Lamborghini destaca que el Revuelto marca una nueva etapa para la marca al combinar prestaciones extremas, electrificación y una experiencia de conducción fiel al carácter histórico de sus modelos V12.

El NA63 conserva también la avanzada arquitectura híbrida del Revuelto, así como sus innovaciones aerodinámicas y tecnológicas. La compañía considera este modelo una pieza clave en su transición hacia una gama electrificada de altas prestaciones sin renunciar a la identidad emocional que siempre ha definido a la firma de Sant’Agata Bolognese.

La edición especial contará con detalles exclusivos de identificación y acabados específicos orientados al coleccionismo. Lamborghini quiere convertir el Revuelto NA63 en uno de los modelos más codiciados de su nueva generación de híbridos, aprovechando la enorme relevancia comercial de Norteamérica dentro de su estrategia internacional.

Las primeras entregas comenzarán en 2026, coincidiendo con los actos conmemorativos del 63 aniversario de la compañía italiana.