Lamborghini Few Off: por qué estas 4 joyas descapotables son hoy el mayor objeto de deseo

La firma italiana celebra su legado de ingeniería extrema recordando sus modelos más exclusivos

Desde el Reventón hasta el Sián, repasamos la historia de los cuatro superdeportivos 'Few Off'

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La firma italiana celebra su legado de ingeniería extrema recordando sus modelos más exclusivos. Desde el Reventón hasta el Sián, repasamos la historia de los cuatro superdeportivos 'Few Off' que marcaron un antes y un después en la industria automotriz mundial.

La sensación de pilotar un Lamborghini descapotable es, por definición, una experiencia visceral. No se trata solo de conducir, sino de sentir el rugido de un motor V12 atmosférico justo detrás de los hombros mientras el viento esculpe el habitáculo. Sin embargo, existe una categoría superior a los modelos de serie: los denominados Few Off. Estas máquinas, producidas en cantidades ínfimas, no solo cumplen funciones de movilidad deportiva, sino que actúan como laboratorios sobre ruedas donde la ingeniería, el diseño futurista y la exclusividad convergen sin límites.

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La tradición, que hunde sus raíces en el experimental Miura Roadster de 1968, ha encontrado su máxima expresión moderna en cuatro piezas de colección que han redefinido el concepto de superdeportivo y que hoy vuelven a ser noticia al consolidarse como los referentes definitivos de la marca.

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El despegue: Reventón y Veneno

El linaje de estos roadsters exclusivos comenzó oficialmente en 2009 con el Reventón Roadster. Limitado a 15 unidades, este vehículo fue una declaración de intenciones estética, inspirada directamente en los aviones de combate. Con su carrocería angular y un motor V12 de 6,5 litros capaz de entregar 650 CV, no solo fue un hito visual, sino un pionero tecnológico al introducir cuadros de instrumentos digitales. Poco después, la marca elevó la apuesta con el Veneno Roadster de 2014. Creado para celebrar el 50 aniversario de la casa, este modelo es posiblemente el más radical jamás fabricado. Con solo nueve ejemplares existentes, el Veneno parece una estructura de competición volando sobre el asfalto. Su diseño, centrado obsesivamente en la eficiencia aerodinámica, extrae 750 CV del propulsor V12, permitiendo una aceleración fulgurante de 0 a 100 km/h en apenas 2,8 segundos. Es la máxima expresión de la aerodinámica funcional convertida en objeto de culto, donde cada alerón y superficie tiene un propósito de velocidad pura.

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Innovación, centenarios y el futuro híbrido

La evolución no se detuvo ahí. En 2016, Lamborghini presentó el Centenario Roadster, un tributo al centenario del nacimiento de su fundador, Ferruccio Lamborghini. Limitado a 20 unidades, este modelo fue el portador de innovaciones cruciales para la marca, como la dirección en las ruedas traseras y una nueva pantalla central táctil, elementos que luego permearon en la producción de los superdeportivos de gran escala. Con 770 CV, su agresividad era solo comparable a su agilidad técnica.

Finalmente, el Sián Roadster de 2020 marcó un antes y un después histórico: el inicio de la era electrificada. Con una producción de solo 19 unidades, este vehículo es el primer roadster de edición limitada en integrar un sistema híbrido de 48 voltios junto al legendario V12, elevando la potencia combinada a 819 CV. Más que un coche, el Sián es el puente definitivo entre la tradición mecánica más gloriosa de Italia y un futuro sostenible sin sacrificar la adrenalina. Estas cuatro joyas no solo definen una época, sino que aseguran que el sueño del V12 a cielo abierto siga siendo la cumbre inalcanzable de la automoción mundial.