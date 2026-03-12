Lamborghini entra en Fortnite y convierte su universo en un parque de juegos virtual para fans del motor

La firma italiana acelera su estrategia digital con Fast ForWorld Experience

Diseño, competición y cultura gaming se fusionan para acercar Lamborghini a una nueva generación de usuarios

Lamborghini pisa el acelerador en el mundo digital con el lanzamiento oficial de Lamborghini Fast ForWorld Experience dentro de Fortnite, una propuesta inmersiva que convierte el universo creativo de la marca en un escenario interactivo accesible para millones de jugadores en todo el mundo. La iniciativa supone un nuevo capítulo en la estrategia de la compañía italiana para conectar con públicos más jóvenes a través del entretenimiento virtual.

Lejos de limitarse a una simple colaboración promocional, la experiencia plantea un entorno propio y permanente dentro del popular videojuego de Epic Games. Se trata de un mundo abierto disponible las 24 horas, donde los usuarios pueden explorar espacios inspirados en el diseño, la innovación y el espíritu competitivo que definen a Lamborghini desde sus orígenes.

El proyecto forma parte de Fast ForWorld, la plataforma digital creada por la marca en 2024 para reunir videojuegos, esports y experiencias interactivas bajo una identidad común. Concebido como un ecosistema en constante evolución, su objetivo es ofrecer nuevas formas de vivir la marca más allá del coche físico, trasladando emociones y valores al entorno digital.

Esta nueva propuesta también inaugura la iniciativa Fast ForWorld Originals, una serie de experiencias desarrolladas íntegramente por Lamborghini. Gracias a este modelo, la firma mantiene el control creativo sobre la narrativa, el diseño visual y las mecánicas de juego, garantizando que cada detalle refleje fielmente su ADN.

Estrategia de futuro

Dentro del universo virtual, los jugadores pueden competir, interactuar y descubrir distintos escenarios diseñados específicamente para reinterpretar la filosofía estética de la marca. Uno de los espacios más llamativos ha sido concebido por el Lamborghini Centro Stile, que transforma el lenguaje de diseño automovilístico en un entorno interactivo lleno de sorpresas visuales y desafíos dinámicos.

La experiencia incorpora además colaboraciones con firmas como Bridgestone, CAPiTA y Union, ampliando el alcance de Lamborghini hacia territorios culturales vinculados al deporte, la creatividad y el estilo de vida digital. Estas alianzas refuerzan la idea de que el automóvil ya no es solo un producto, sino una plataforma cultural capaz de integrarse en distintos ámbitos del entretenimiento.

El desarrollo del proyecto se ha realizado junto a Gravitaslabs, encargada de convertir la visión creativa de Lamborghini en una experiencia jugable adaptada al ecosistema Fortnite. El resultado es un entorno diseñado para evolucionar con el tiempo mediante actualizaciones y nuevas actividades.

Fast ForWorld también introduce coleccionables digitales exclusivos y gemelos virtuales asociados a modelos reales, una apuesta que conecta el mundo físico y el digital de forma inédita para la marca.

Con este lanzamiento, Lamborghini refuerza su colaboración con Epic Games y anticipa nuevas iniciativas previstas para 2026, consolidando el videojuego como una pieza clave en su estrategia de futuro y en su relación directa con comunidades globales cada vez más digitales y participativas.

Para acceder y jugar a Lamborghini Fast ForWorld Experience, los usuarios pueden ingresar el código “3527-6691-0764” en el lobby de Fortnite.