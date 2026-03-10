Juan Pérez 10 MAR 2026 - 19:29h.

La experiencia Fortnite va a sufrir una reestructuración global de la economía del juego con respecto a la compra de los paVos de cara a la nueva temporada, y es que el 19 de marzo la tienda va a ser muy diferente. A partir de ahora el concepto del Pase de Batalla con ahorro incluido deja de existir por lo que la inversión en el juego es diferente con una previsión de reembolsos muy diferente con repercusiones en el club de Fortnite.

La renovación de precios de Fortnite va en consonancia con un cambio global y una dinámica de reembolsos, pero la consecuencia general es una subida de precios que recae en menos beneficios. Esta reducción de la moneda virtual incluye un nuevo concepto de reembolso en efectivo, pero en general el listado de los precios y la compra de paVos es lo más significativo.

Pack de 8,99 EUR: 800 paVos (antes 1.000).

Pack de 22,99 EUR: 2.400 paVos (antes 2.800).

Pack de 36,99 EUR: 4.500 paVos (antes 5.000).

Pack de 89,99 EUR: 12.500 paVos (antes 13.500).

El pase de batalla es sin lugar a dudas el primer foco para los jugadores, porque ahora baja su precio a 800 paVos pero no hay tantas recompensas. Hasta ahora los jugadores conseguían 1.500 paVos al completar todas las misiones, lo que permitía comprar el siguiente pase e incluso ahorrar un poco más. El caso del Club de Fortnite también se ve afectado porque mantiene su precio mensual pero baja su recompensa y pasa de los 1.000 a los 800 paVos.

El reembolso es la parte positiva del ajuste porque a partir de ahora Epic Games incluye una devolución del 20% del dinero real sobre la compra, lo que significa que si alguien compra el pack de los 89,99 euros, Epic devuelve 17,99 euros a la cuenta. Eso significa una inyección para futuras compras que empuja a una compra constante, lo que significa gastar más inicialmente para después ahorrar. En el resto de precios el pase temático ahora pasa a 800 paVos, pero los de LEGO y musical aumentan su precio a 1.200 paVos

El gasto más llamativo va a llegar con las skins, porque ahora la compra de un cosmético significa pagar más dinero porque una skin rara vale 1.200 pavos lo que obliga a hacer un gasto mayor al del pack de 8,99 euros o usar una cantidad exacta ampliando el coste de la skin.

En general el cambio está planteado para mantener a los compradores con el paso del tiempo, porque el sistema de reembolso es el apoyo que persigue atrapar a los compradores con más beneficios externos en vez de los del propio juego. De hecho la mayor conclusión es que ahora el Pase de Batalla no tiene tanto premio pero al menos sí permite la renovación automática al límite sin el extra de paVos actual.

En general el player casual no verá tanto la diferencia, pero los más viciados sí van a notar que ese extra de paVos va a afectar a su experiencia, sólo falta ver cómo afecta esto a las ventas y si el nuevo sistema se asienta a medio plazo.